Algérienne tuée au Canada : le rapatriement du corps attendra

La date du rapatriement de la dépouille de l’adolescente Algérienne tuée au Canada a été dévoilée. Le corps ne va être rapatrié que le 28 février prochain. Une date qui n’arrange pas les parents de la victime, qui ont tenté de la faire avancer, en vain.

Nos confrères du quotidien Liberté, ont rapporté que la dépouille funèbre de l’adolescente Algérienne, Meriem Boundaoui, ne va pas être rapatriée de sitôt. En effet, malgré les efforts de la famille, pour obtenir une date plus proche, le rapatriement du corps de la victime est toujours programmé pour le 28 février prochain.

La famille veut avancer la date

La famille de la victime, qui souffre encore de la perte tragique de leur fille, avait beau essayé de faire avancer la date, mais en vain. Les justificatifs donnés, pour une date si éloignée, sont en rapport avec la non-disponibilité d’un plan de vol direct de la compagnie nationale Air Algérie.

Les parents de la victime, indiquent toutefois qu’un plan de vol direct, avec une escale à Paris, pourrait rapatrier la dépouille funèbre, mettre fin à leur attente et soulager un peu leur souffrance. Cette méthode ne pourra aboutir selon la famille, que si le consulat général d’Algérie à Montréal intervient pour faciliter le processus.

La famille de la jeune fille tuée, encore sous le choc, lance un appel, afin que le consulat général d’Algérie à Montréal puisse faire un geste pour faciliter le rapatriement de la dépouille de leur fille. Les parents indiquent que plusieurs dépouilles ont déjà été rapatriées au pays depuis Montréal, via une escale à Paris.

Pour rappel, la jeune adolescente Meriem Boundaoui, établie depuis plus d’un an au Canada, âgée de 15 ans et originaire de Béjaia, a été tuée lors d’une fusillade dans le quartier de Saint-Léonard, à Montréal, dimanche dernier.