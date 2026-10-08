Aéroports saoudiens frappés, trois morts : une Algérienne parmi les victimes

Une ressortissante algérienne figure parmi les trois personnes tuées dans les attaques visant les aéroports d’Abha et du Roi Khaled, en Arabie saoudite. Trente-six autres personnes ont été blessées, selon l’autorité saoudienne de l’aviation civile.

Une ressortissante algérienne a perdu la vie dans l’attaque qui a visé l’aéroport international d’Abha, dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite. L’information a été confirmée mercredi par l’Autorité générale de l’aviation civile du royaume, qui a dressé un bilan de trois morts et de trente-six blessés après deux offensives distinctes menées contre les installations aéroportuaires d’Abha et du Roi Khaled, à Riyad.

Les deux frappes se sont produites mardi et mercredi. Selon le communiqué officiel, les équipes d’urgence et les services compétents sont intervenus dès les premières minutes, conformément aux plans de sécurité en vigueur. Des dégâts matériels ont également été signalés sur les deux sites.

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Une Algérienne parmi les victimes de l’attaque de l’aéroport d’Abha

À Abha, l’attaque a coûté la vie à deux femmes résidentes, l’une de nationalité algérienne, l’autre marocaine. Vingt-huit blessés ont été recensés sur ce seul site : des citoyens saoudiens, ainsi que deux résidents originaires du Bangladesh et des Philippines. Les blessures vont de légères à graves, précise l’autorité de l’aviation.

À Riyad, l’aéroport international du Roi Khaled a lui aussi été touché. Un résident soudanais y a trouvé la mort et huit personnes ont été blessées, dont cinq Saoudiens, deux Égyptiens et un Pakistanais. L’ensemble des blessés a été évacué sans délai vers des structures hospitalières pour y recevoir des soins.

Le décès d’une Algérienne à l’étranger rappelle la vulnérabilité de nos compatriotes installés dans la péninsule arabique, une communauté pourtant nombreuse.

⁧#بيان⁩ بشأن استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين. #الطيران_المدني https://t.co/DN4I8WG2tG — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 7, 2026



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Les aéroports saoudiens placés sous haute surveillance

L’Autorité générale de l’aviation civile assure travailler en coordination permanente avec les services de sécurité. Objectif affiché : évaluer l’ampleur des dommages, sécuriser les voyageurs comme le personnel, et préserver le fonctionnement du système aérien national.

La sécurité des infrastructures aéroportuaires est devenue un enjeu central pour Riyad, qui accueille chaque année plusieurs millions de voyageurs étrangers, dont de nombreux pèlerins algériens.

Le mouvement Ansar Allah, plus connu sous le nom de Houthis, a revendiqué mercredi la série d’opérations. Son porte-parole militaire, Yahya Sarea, a évoqué le recours à un missile balistique et à plusieurs drones contre l’aéroport du Roi Khaled. D’autres tirs auraient visé Abha, la base aérienne de Khamis Mouchait, ainsi que des positions militaires à Jizan et Assir.

La réplique n’a pas tardé. Le porte-parole de la coalition, le général Turki Al-Maliki, a affirmé dans un communiqué diffusé mercredi soir que ces agressions contre des civils et des biens civils « ne sont pas restées et ne resteront pas impunies ». Selon lui, les forces conjointes ont mené une vaste opération visant 82 objectifs militaires répartis dans les provinces de Saada, Hodeida, Al-Jawf et Marib.

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