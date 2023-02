Algérienne retrouvée démembrée en France : où en est l’enquête ?

Le lundi dernier, vers 14 h 30, des agents municipaux des parcs et des jardins ont fait une macabre découverte. En effet, sous un tas de déchets vers, au niveau de Buttes-Chaumont, un des parcs les plus visités de Paris, ces agents ont découvert un sac contenant le bassin et les cuisses d’une femme.

Suite aux investigations lancées, les enquêteurs sont parvenus à trouver le restant du corps de la femme. Une enquête a été lancée qui a permis, à son tour, d’analyser les empreintes digitale de la femme en question, et de déterminer l’identité de la victime. Il s’agit d’Assia Matoug, une ressortissante algérienne, âgée de 46 ans, mère de trois enfants.

Assia, retrouvée démembrée dans un parc à Paris : « je pense que je vais bientôt mourir »

D’après les premiers résultats de l’autopsie, établie sur le corps de la défunte, Assia serait morte par asphyxie avant d’être découpée. Cependant, d’autres tests plus approfondis seront menés sur le corps de cette dernière pour confirmer les circonstances de sa mort.

Auditionnée dans le cadre de l’enquête sur la mort d’Assia, sa sœur a révélé quelques détails. En effet, cette dernière a fait savoir que sa sœur Assia l’a appelé trois jours avant sa disparition. Selon cette dernière, lui aurait déclaré « je pense que je vais bientôt mourir ». Un détail qui montre que la victime se sentait déjà en danger.

Une autre personne entendue par les enquêteurs, c’est son mari Youcef. Interrogé sur les raisons qu’ils l’ont poussées à attendre six jours pour signaler la disparition de sa femme, ce dernier a du mal à justifier son comportement, et s’est contenté d’un simple « j’étais dépassé par les événements ».

Des incohérences dans les déclarations du mari d’Assia

D’autres déclarations du mari d’Assia font l’objet de quelques incohérences, notamment celles précisant que sa femme avait quitté le domicile familial la nuit du 30 et 31 janvier 2023, chose que les caméras de surveillances n’ont pas réussi à confirmer.

Youcef, le mari d’Assia, avait déjà déclaré qu’il est parti à la recherche de sa femme dans certains endroits de la capitale parisienne, alors que les enquêteurs se sont aperçu qu’il ne s’est pas rendu dans les lieus en question. Vendredi dernier, les investigations ont été confiées au juge d’instruction qui a ouvert une information judiciaire pour assassinat, atteinte à l’intégrité et recel d’un cadavre.

