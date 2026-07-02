Algérien tué en Allemagne : deux Syriens placés en détention après le drame

L’émotion est vive à Bad Langensalza après le drame de l’Augustinerplatz. Quelques jours à peine après la mort brutale d’un ressortissant algérien de 25 ans, la justice passe à la vitesse supérieure : le tribunal de district vient d’émettre des mandats d’arrêt à l’encontre de deux suspects syriens, désormais derrière les barreaux pour homicide involontaire.

Les forces de l’ordre allemandes ont été alertées mercredi 24 juin 2026 vers 17 heures, notamment à la suite d’une violente dispute entre plusieurs personnes. Le conflit a éclaté sur la place Augustinerplatz devant un salon de coiffure et un café.

Selon la presse allemande, le groupe impliqué dans cette altercation comptait entre huit et dix personnes.

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Un Algérien de 25 ans tué lors d’une violente altercation à Bad Langensalza

La querelle a rapidement dégénéré. Les suspects ont utilisé un couteau et du gaz irritant. C’est lors de cet affrontement que le ressortissant algérien de 25 ans a reçu un coup de couteau lui causant de graves blessures. Transporté rapidement vers l’hôpital, le jeune homme a succombé à ses blessures. Par ailleurs, plusieurs autres participants à la rixe ont été blessés et ont nécessité une intervention médicale.

Les investigations s’accélèrent après le drame. Deux hommes de nationalité syrienne, âgés de 19 et 26 ans, sont visés par une enquête pour meurtre en réunion. Interpellés par la police criminelle, les deux suspects ont été présentés au tribunal d’instance de Mühlhausen, qui a ordonné leur incarcération immédiate sous mandat d’arrêt.

En effet, sur le lieu du crime, les enquêteurs ont saisi le couteau qui aurait servi lors de l’agression. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes du drame. Faute de maîtriser l’allemand, les protagonistes s’expriment peu, obligeant les enquêteurs à recourir à des interprètes pour tenter de reconstituer le fil précis des événements.

La police lance un appel à témoin

Pour lever les zones d’ombre, la police lance un appel pressant à la population. Les autorités recherchent en priorité des photos ou des vidéos de la scène, des documents clés pour éclaircir les circonstances du drame. Par ailleurs, le périmètre de sécurité déployé autour de l’Augustinerplatz a été levé le lendemain, permettant la réouverture de la place.

Le maire de la ville, Matthias Reinz, est sorti du silence pour qualifier l’affrontement de conflit entre deux groupes de migrants. Tout en se disant profondément choqué par la violence de la scène, il a immédiatement prôné le calme, invitant ses administrés à la retenue et au respect du temps judiciaire face aux suspects.

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