Un courage exemplaire récompensé. La mairie du 3ᵉ arrondissement de Lyon vient de décerner un diplôme de reconnaissance citoyenne à Abdul Qayoum Safi, ce héros du quotidien qui n’a pas hésité à risquer sa propre vie pour porter secours à un nourrisson de 18 mois en danger.

Salué pour son « acte de bravoure et de solidarité », Abdul Qayoum Safi a été mis à l’honneur par la mairie du 3ᵉ arrondissement de Lyon. Ce simple passant s’est illustré par une intervention aussi héroïque que désintéressée, survenue le 8 septembre 2026.

Grâce à sa réactivité et à son courage, il a empêché la « chute potentiellement dramatique » d’un bébé de 18 mois, sur le point de tomber du 3ᵉ étage d’un immeuble du 3ᵉ arrondissement.

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Il prend tous les risques pour sauver un bébé de 18 mois

Les faits remontent au 8 septembre 2026. Ce jour-là, après une chute accidentelle, un enfant de 18 mois s’était retrouvé piégé dans les filets de protection de la façade d’un immeuble du 3ᵉ arrondissement de Lyon. Sans hésiter, Abdul Qayoum Safi avait alors pris tous les risques pour lui porter secours.

Avant même l’arrivée des secours, l’homme n’avait pas hésité à escalader la façade pour atteindre l’enfant. Grâce à ce sauvetage audacieux, le bambin a pu être mis en sécurité sain et sauf.

La maire du 3ᵉ arrondissement, Marion Sessiecq, a tenu à « lui témoigner sa reconnaissance et saluer son initiative, son courage et son sens de l’entraide ». Mardi 24 novembre 2026, il a ainsi reçu un diplôme de reconnaissance citoyenne destiné à « saluer un geste remarquable, qui rappelle combien la solidarité et l’engagement de chacun contribuent à faire vivre les valeurs de notre société ».

Un geste héroïque salué

Cette distinction vient saluer un acte qui a permis d’éviter le pire, illustrant toute l’importance de la réactivité citoyenne face à l’urgence. Le parcours de ce ressortissant algérien a depuis été largement relayé par la presse locale et nationale, mettant en lumière son geste héroïque ainsi que l’hommage des autorités lyonnaises.

Ce sauvetage n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Ces dernières années, plusieurs ressortissants algériens se sont illustrés en France par des actes de bravoure similaires, n’hésitant pas à risquer leur propre vie pour secourir des personnes en danger, que ce soit lors d’incendies, de noyades ou d’accidents domestiques. Des gestes héroïques régulièrement salués par les autorités françaises.

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