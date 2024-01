Algérien d’adoption, l’artiste Étienne Dinet célébré à l’Institut du monde arabe à Paris

C’est une vraie histoire d’amour qui liait l’artiste peintre Étienne Dinet à l’Algérie. Une passion transmise de génération en génération à travers ses œuvres. Algérien d’adoption, Étienne Dinet compte parmi les grandes figures de l’art orientaliste aux XIXe et XXe siècles et est considéré comme un pilier de l’identité visuelle et culturelle de l’Algérie.

Dans ce sillage, l’Institut du monde arabe à Paris a consacré une exposition spéciale pour ce grand artiste et ses œuvres qui s’inspire de l’Algérie.

Les œuvres d’Étienne Dinet en exposition à l’Institut du monde arabe à Paris

Dans une exposition baptisée « Étienne Dinet, passions algériennes« , organisée du 30 janvier au 9 juin 2024, l’Institut du monde arabe à Paris invite les passionnés de la peinture à découvrir de plus près les œuvres d’Etienne Nasredine Dinet. Cette exposition permet de découvrir l’Algérie à travers les yeux de cet artiste orientaliste.

Né à Paris, Étienne Dinet se tourne très vite vers le domaine artistique grâce à la photographie et la peinture. En 1884, il découvre la première fois l’Algérie, en accompagnant l’un de ses amis lors d’un voyage scientifique et il y passe tous ses étés et les consacre pour des peintures illustrant les oasis algériennes.

Cependant, quelques années plus tard, l’artiste peintre décidé de s’installer définitivement à Boussaâda. Depuis, ce pays devient la seule source d’inspiration de ce grand peintre. Vie quotidienne, religion, désert, femmes, tenues traditionnelles… Étienne Dinet peint le réel et dessine tous les éléments de ce pays qui le fascinent. Grâce à ses peintures, il s’investit entièrement dans l’histoire moderne de l’Algérie et devient une figure incontournable de sa culture.

