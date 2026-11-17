Trois ans après l’attaque au couteau devant une école de Dublin qui avait blessé plusieurs enfants et embrasé la capitale irlandaise, son auteur — un homme de double nationalité irlandaise et algérienne — a écopé lundi de la prison à vie pour tentatives de meurtre.

Âgé de 52 ans, Riad Bouchaker avait déjà été reconnu coupable en juillet de huit chefs d’accusation, parmi lesquels trois tentatives de meurtre sur des enfants commises le 23 novembre 2023.

Touchée en plein cœur lors de l’attaque, l’une des victimes — âgée de seulement cinq ans au moment des faits — souffre aujourd’hui de lourdes séquelles : désormais en fauteuil roulant, la fillette est incapable de s’alimenter normalement et ne peut communiquer qu’en clignant des yeux.

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Plusieurs enfants poignardés

Selon Le Parisien, l’attaque avait également fait d’autres victimes : un garçon de cinq ans et une fillette de six ans avaient été blessés, tout comme une éducatrice trentenaire, grièvement touchée en s’interposant pour protéger les enfants. Dès les premières heures suivant le drame, des rumeurs infondées présentant l’assaillant comme un demandeur d’asile avaient été massivement relayées sur les réseaux sociaux par des comptes liés à l’extrême droite.

Le centre-ville de la capitale irlandaise avait alors été le théâtre d’émeutes d’une ampleur inédite, débouchant sur des dizaines d’arrestations et d’inculpations. Installé en Irlande depuis 25 ans, Riad Bouchaker — qui était assisté d’un interprète en arabe lors de son procès — avait plaidé non coupable.

Face aux enquêteurs, il avait justifié son geste par la colère provoquée par le rejet de sa demande d’aides sociales, tout en affirmant qu’il n’avait « pas l’intention de faire du mal à qui que ce soit ».

« Une attaque indiscriminée »

Opéré du cerveau en 2021, Riad Bouchaker s’était vu retirer une partie de la boîte crânienne, laissant une zone cérébrale sans protection. Le 23 novembre 2023, il avait lui-même subi un traumatisme crânien lors de l’intervention des passants venus le maîtriser, ce qui lui avait valu un mois d’hospitalisation. Selon sa défense — dont le juge a ordonné l’anonymat pour des raisons de sécurité —, ces lésions altèrent directement ses fonctions cognitives, sa mémoire, sa concentration, sa capacité à communiquer ainsi que son discernement.

Lors de ses auditions, il avait attribué son passage à l’acte à la colère suscitée par le rejet de sa demande d’aides sociales, soutenant malgré tout qu’il n’avait « pas l’intention de faire du mal à qui que ce soit ».

Qualifiant les faits d’« exceptionnels », le juge Tony Hunt a souligné la manière dont Riad Bouchaker avait « lancé une attaque indiscriminée » contre les enfants. De son côté, le superintendant Colm Murphy, qui a dirigé l’enquête policière, a salué le courage des passants intervenus pendant le drame pour s’interposer entre l’assaillant et les jeunes victimes.

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