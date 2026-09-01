Casse bancaire en Allemagne : un Algérien au cœur du dossier, 18 ans de prison requis

Le parquet de Bruxelles réclame de lourdes peines dans l’affaire du casse bancaire visé en Allemagne pour début 2025. Au centre du dossier figure le ressortissant algérien Yacine Bentouati, accusé d’implication clé aux côtés du célèbre braqueur français Antonio Ferrara, contre lequel 18 ans de prison ont été requis ce lundi. Éclairage sur les ramifications d’un réseau du grand banditisme international.

L’affaire est portée devant la justice belge en raison du coup de filet spectaculaire mené à Eupen, près de la frontière allemande. C’est dans cette localité de l’est du pays que les unités spéciales de la police ont intercepté les suspects et neutralisé l’opération juste avant son exécution.

C’est depuis un appartement loué sur Airbnb à Eupen que l’équipe de malfaiteurs orchestrait son opération. Leur cible : un centre-fort hautement sécurisé à Bochum, en Allemagne, véritable sanctuaire où les établissements bancaires entreposent fonds, bijoux et objets de valeur.

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De 10 à 18 ans de prison requis

Le 27 février 2025, dix suspects ont été interpellés lors de cette opération éclair. Selon l’accusation, l’assaut était sur le point d’être lancé : une partie du commando se trouvait déjà en Allemagne pour procéder aux repérages ultimes sur le terrain.

Figure emblématique du grand banditisme français, Antonio Ferrara — qui fêtera ses 53 ans en octobre — traîne un lourd passé judiciaire. Multi-condamné pour braquages et tentative de meurtre, il doit son surnom de « roi de la belle » à ses deux évasions spectaculaires. Libéré en juillet 2022, il avait fini de purger la totalité de ses peines avant d’être à nouveau rattrapé par la justice.

En Belgique, l’accusation s’appuie sur un dossier solide : écoutes téléphoniques, surveillances ciblées et traces d’ADN. Des empreintes génétiques d’Antonio Ferrara ont notamment été identifiées sur des armes et des chargeurs retrouvés dans les véhicules de l’équipe, aux côtés d’explosifs et de gilets pare-balles. « Il est bel et bien impliqué dans ce projet, ce n’est pas un novice », a martelé la procureure durant son réquisitoire, insistant sur sa parfaite maîtrise des explosifs.

De son côté, l’ancien braqueur, qui comparaît libre après sa détention provisoire en 2025, nie catégoriquement toute participation.

Un Algérien impliqué dans l’affaire

Dès l’ouverture de la procédure, la défense avait instruit la contestation : « Aucune arme n’a été découverte dans la voiture où se trouvait Antonio Ferrara » lors de son interpellaton, avait alors souligné son avocat, Olivier Martins. Initialement programmé fin avril, ce procès devant le tribunal correctionnel de Bruxelles a d’ailleurs subi d’importants retards, plombé par une succession de recours et de contestations juridiques soulevés par la défense du braqueur.

Lundi, le tribunal a balayé la nouvelle manœuvre de la défense : une seconde demande de récusation des juges, introduite en fin de semaine dernière par les avocats, n’a pas été jugée suffisante pour interrompre une fois de plus les débats.

Sur les bancs des accusés, neuf co-prévenus comparaissent aux côtés d’Antonio Ferrara, notamment son frère Massimiliano et plusieurs figures du grand banditisme francilien comme Walid Tarsim. À l’encontre de ces deux derniers, le parquet a requis une peine de quinze ans de réclusion.

Seul accusé poursuivi pour tentative de meurtre, le ressortissant algérien Yacine Bentouati est reproché d’avoir percuté un agent des unités spéciales avec sa voiture lors du coup de filet. Cette circonstance aggravante le place au même rang qu’Antonio Ferrara : ils font tous deux partie des cinq prévenus contre lesquels le parquet a réclamé la peine maximale de ce dossier, soit 18 ans de prison.

Les peines réclamées par le ministère public s’échelonnent de 10 à 18 ans de réclusion criminelle. Le tribunal correctionnel de Bruxelles ne devrait pas rendre son délibéré avant plusieurs semaines.

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