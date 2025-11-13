Algérie – Zimbabwe : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

L’équipe nationale d’Algérie affrontera ce jeudi le Zimbabwe en match amical au stade du Roi Abdallah à Djeddah. Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation des « Verts » pour la Coupe d’Afrique des nations 2025, avec l’objectif de poursuivre leur belle dynamique. Invaincus depuis leur défaite face à la Suède (4-3) en juin dernier, les hommes de Vladimir Petkovic restent sur deux victoires convaincantes lors des éliminatoires du Mondial 2026 face à la Somalie (3-0) et à l’Ouganda (2-1).

Le sélectionneur bosniaque, qui accorde une grande importance à ces matchs pour améliorer le classement FIFA, devra toutefois faire sans plusieurs cadres : Luca Zidane, Ramy Bensebaïni, Mohamed Amine Tougaï et Farès Chaïbi, tous blessés. Il comptera sur un groupe de 24 joueurs, dont deux nouveaux venus, Elias Benkara (Borussia Dortmund) et Yacine Titraoui (SC Charleroi), appelés à faire leurs débuts sous le maillot national.

🟢 À LIRE AUSSI : Luca Zidane quitte le stage de l’équipe d’Algérie

Face à eux, le Zimbabwe, également qualifié pour la CAN, se présentera avec un effectif solide malgré une mauvaise série de résultats (cinq matchs sans victoire). Les « Warriors », désormais dirigés par le Roumain Marian Mario Marinica, tenteront de se relancer avant leur prochain test face au Qatar. Historiquement, les confrontations entre les deux sélections ont souvent été disputées : en huit rencontres depuis 1989, l’Algérie compte trois victoires, quatre nuls et une défaite.

Ce duel amical servira donc de test sérieux pour Petkovic, qui souhaite consolider la cohésion du groupe et évaluer de nouvelles options avant la phase finale de la CAN. Les coéquipiers d’Ismaël Bennacer poursuivront ensuite leur stage en Arabie saoudite par un second match amical contre l’équipe locale, prévu le 18 novembre à Djeddah.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie – Somalie : signature d’accords stratégiques dans ces domaines

À quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Malgré son cachet d’amical, le match Algérie-Zimbabwe sera suivi avec grand intérêt par les supporters algériens. Ces derniers, souhaiteraient assister à un rendement convaincant de la sélection nationale qui rassure, à un mois du début de la Coupe d’Afrique des nations-2025. L’heure du coup d’envoi sera donné en début de soirée à 19h30, soit 17h30 heure algérienne.

Les fans de l’équipe d’Algérie pourront suivre le match sur le petit écran. En effet, la télévision nationale va assurer la retransmission du match en direct sur la chaine satellitaire TV6, a-t-elle annoncé en ce débutd’après-midi.

🟢 À LIRE AUSSI : Equipe d’Algérie : après Bensebaini, un deuxième forfait chez les Verts