Hemdani savoure la victoire de l’EN face à la Zambie (3-1)

L’équipe nationale d’Algérie a lancé sa campagne de qualification pour la CAN-2027 par une victoire 3-1 face à la Zambie. La rencontre s’est jouée vendredi soir au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou, devant le public kabyle. Ce succès permet aux Verts de prendre provisoirement la tête du groupe I.

Une victoire construite en trois temps

Les Algériens ont ouvert le score dès la première période. La Zambie a toutefois réagi rapidement au retour des vestiaires, égalisant en tout début de seconde mi-temps.

L’EN n’a pas tremblé longtemps. Elle a repris l’avantage quelques minutes seulement après l’égalisation zambienne, avant de sceller le score grâce à une réalisation du remplaçant Anis Hadj Moussa. Ibrahim Maza faisait partie des joueurs alignés par Brahim Hemdani lors de cette rencontre.

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Hemdani : « On a cherché cette victoire »

À l’issue de la rencontre, le sélectionneur national s’est dit satisfait de la prestation de ses joueurs. « J’ai une impression positive. On a cherché cette victoire et je pense qu’on la mérite pour l’ensemble du match », a déclaré Brahim Hemdani.

Le technicien a toutefois reconnu que son équipe aurait pu se mettre à l’abri plus tôt. « On aurait pu se mettre à l’abri un peu plus tôt, mais on a été à la merci de l’adversaire qui a réussi à égaliser et à revenir dans le match », a-t-il ajouté.

Une réaction saluée après l’égalisation zambienne

Le retour de la Zambie dans le match aurait pu perturber les Algériens. Hemdani a au contraire mis en avant la solidité mentale de son groupe face à l’adversité.

« Les joueurs sont restés bien concentrés et on a su reprendre l’avantage pour conclure assez logiquement », a-t-il souligné. Cette capacité à se ressaisir immédiatement après le but encaissé a permis à l’Algérie de reprendre le contrôle du match.

Direction Bujumbura pour la 2e journée

Les Verts n’ont pas le temps de savourer longtemps. Mardi, l’équipe nationale se déplacera à Bujumbura pour affronter le Burundi, à l’occasion de la 2e journée des qualifications, avec un coup d’envoi prévu à 14h00.

Hemdani a évoqué un état physique à surveiller chez certains éléments de son effectif. « On va bien récupérer, d’autant qu’on a quelques bobos musculaires avec certains joueurs. Le prochain match sera face au Burundi avec un déplacement assez long, on verra en temps voulu ce qu’on fera là-bas. L’objectif est de récolter le maximum de points », a-t-il confié.

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Le Togo, autre leader du groupe I

Lors de cette même première journée, le Togo s’est imposé 1-0 face au Burundi à Lomé. Les deux nations partagent désormais la tête du groupe I avec l’Algérie, à égalité de points.

Seuls les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale de la CAN-2027. La compétition se tiendra du 19 juin au 17 juillet 2027, co-organisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

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