Algérie – Zambie : cinq questions avant la première de Hemdani

Le compte à rebours touche à sa fin. Brahim Hemdani dirigera vendredi sa première rencontre officielle à la tête de l’équipe d’Algérie, face à la Zambie, au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi Ouzou. Coup d’envoi prévu à 20h, pour le compte de la première journée du groupe I des éliminatoires de la CAN 2027.

Ce groupe rassemble également le Burundi et le Togo. Deux places qualificatives seront à prendre à l’issue des confrontations. Après la Zambie, les Verts se déplaceront à Bujumbura pour y affronter le Burundi, le 29 septembre.

Un stage entamé lundi à Sidi Moussa

La préparation du groupe a démarré lundi au Centre technique de Sidi Moussa, à Alger. Bensebaïni et Hadj Moussa avaient rejoint leurs coéquipiers la veille, complétant ainsi l’effectif convoqué.

Au total, 26 joueurs ont répondu à l’appel du sélectionneur pour ce double rendez-vous face à la Zambie puis au Burundi. Hemdani est assisté d’Antar Yahia, adjoint, de Nacerddine Berarma aux gardiens et de Nacer Daineche à la préparation physique.

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Le forfait de Bentaleb rebat les cartes

Nabil Bentaleb ne fera pas le déplacement. Le milieu de Lille OSC s’est blessé lors de la défaite de son club face à l’OGC Nice (2-1) et a dû déclarer forfait de dernière minute.

Adil Bourabaâ, qui évolue au FC Le Mans, le remplace dans la liste. Il découvre sa toute première convocation en équipe A. D’autres absences ont également été signalées, celles de Hicham Boudaoui et Bachir Titraoui, tandis que Zerrouki, Aouar et Tougaï n’ont pas été retenus.

Seule la moitié des joueurs présents lors du dernier Mondial figure dans ce groupe. Le contexte reste marqué par les retraites internationales d’Aïssa Mandi et de Riyad Mahrez, deux cadres de l’ère Petkovic.

Adil Bourabaâ a exprimé son émotion à l’issue de sa convocation : « Je suis heureux et fier d’être présent pour la première fois en sélection nationale. C’est un rêve qui se réalise. Je vais tout faire pour confirmer que je mérite cette convocation. » Il a par ailleurs adressé un message à Rafik Saïfi, sélectionneur des U23 : « Je remercie Rafik Saïfi pour tout ce qu’il a fait pour moi. » Concernant le match contre la Zambie, il a prévenu : « Ce ne sera pas facile, on va l’aborder comme on a l’habitude de le faire avec la ferme détermination de s’imposer. »

Hemdani veut une identité de jeu offensive

Lors de sa première sortie médiatique en tant que sélectionneur, Brahim Hemdani a détaillé son projet. « Notre objectif est aussi de bâtir une équipe nationale avec une identité de jeu. L’identité de jeu est importante », a-t-il expliqué.

Il a précisé l’orientation qu’il souhaite donner au collectif : « Ma philosophie de jeu est basée sur le jeu offensif. Mais cela ne pourra arriver que si on construit une base solide. » Cette nomination avait pourtant suscité du scepticisme dans une partie du public algérien, en raison du manque d’expérience de Hemdani sur un banc de touche.

Naïr et Chiakha, deux retours au groupe

Sohaïb Naïr, défenseur de l’AS Saint-Étienne, fait partie des joueurs qui retrouvent la sélection. Il a confié : « En tant qu’Algérien, c’est toujours une fierté de retrouver la sélection de mon pays. J’ai fait un bon début de saison avec mon club, je savais que je pouvais être appelé, j’étais à l’affût et concentré. »

Naïr est également revenu sur le départ des deux anciens cadres de l’équipe : « Mahrez et Mandi ont décidé d’arrêter, ils ont tout donné pour le drapeau, c’est tout à leur honneur. » Il a aussi évoqué la première séance sous Hemdani : « La première séance d’entraînement effectuée lundi était plutôt une remise en forme, on n’a pas fait grand-chose. Le coach nous a expliqué ce qu’il attend de nous. »

Amin Chiakha, attaquant du club norvégien Rosenborg, figure lui aussi parmi les retours. Il a livré un témoignage plus personnel : « J’ai traversé une période difficile, ce qui m’a poussé à échanger avec mon entourage et mes proches concernant la suite de ma carrière. » Il a ajouté : « Je suis motivé et déterminé à montrer qui est Amin Chiakha et ce dont je suis capable. »

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Mastil pressenti dans les buts, concurrence sur les couloirs

Dans les cages, Mastil serait en position de disputer sa toute première titularisation en sélection. Au milieu de terrain, Chaïbi et Maza semblent se diriger vers une place de titulaires, le staff devant leur adjoindre un nouvel élément.

Sur les couloirs, la concurrence s’annonce serrée entre Hadj Moussa, Belloumi et Kebbal pour le poste de latéral droit. Ghedjemis et Bouanani, eux, n’ont pas été retenus dans la dernière liste. Belloumi effectue par ailleurs son retour dans le groupe, aux côtés de Chiakha, Naïr et Bourabaâ.

Un rendez-vous amical déjà fixé face au Niger

Après le déplacement au Burundi, les Verts reviendront à Tizi Ouzou pour un match amical contre le Niger, le 6 octobre à 20h30. Ce calendrier chargé permettra à Hemdani de continuer à évaluer son groupe avant la poursuite des éliminatoires.

Le sélectionneur devra notamment composer avec l’absence progressive des cadres historiques, tout en intégrant de jeunes joueurs comme Bourabaâ, Naïr ou Chiakha. La rencontre de vendredi contre la Zambie donnera un premier aperçu concret du projet de jeu annoncé par Hemdani.

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