Algérie – Zambie : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

que noLe coup d’envoi des qualifications pour la CAN-2027 est proche pour l’Algérie. Les Verts affrontent la Zambie vendredi soir à 20h00 au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou, pour le compte de la première journée du groupe I.

Cette rencontre ouvre une nouvelle ère pour la sélection nationale. C’est Brahim Hemdani qui a pris les commandes à la tête de la barre technique pour succéder à Vladimir Petkovic, dont le contrat a été résilié à l’amiable le mois d’août dernier.

Les coéquipiers de l’attaquant Mohamed Amine Amoura ont entamé lundi leur préparation au Centre technique national de Sidi Moussa. Le groupe convoqué comptait 26 joueurs.

Le stage a toutefois été marqué par le forfait du milieu de terrain Nabil Bentaleb, blessé avec son équipe Lille OSC. Par ailleurs, Luca Zidane et Rafik Belghali sont suspendus pour cette rencontre.

Hemdani veut d’abord assurer la qualification

Cette confrontation constitue un premier rendez-vous important pour Hemdani et son staff. Ils sont appelés à lancer cette nouvelle campagne continentale dans les meilleures conditions.

Lors de sa première conférence de presse, tenue jeudi dernier au stade Nelson Mandela de Baraki, Hemdani a fixé un cap clair. « L’objectif, c’est d’aller à la CAN avec une équipe ambitieuse, mais avant cela, on doit faire en sorte de nous qualifier pour pouvoir avoir cette ambition », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur a insisté sur la nécessité de gérer les échéances une à une. « Chaque chose en son temps. Il y a deux matches qui arrivent, on doit d’abord bien gérer ces deux premières rencontres », a-t-il ajouté.

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La Zambie annonce vouloir jouer sa chance

Face aux Verts, la Zambie, 90e au dernier classement FIFA, entend jouer pleinement sa chance. Son sélectionneur George Lwandamina a affiché ses intentions à l’approche du match, tout en saluant le niveau du groupe I.

« Nous avons déjà été tirés au sort avec l’Algérie. Un adversaire que nous respectons. Ca ne veut pas dire que nous sommes venus pour limiter les dégâts. Nous allons jouer comme toujours pour gagner. Nous savons ce qui nous attend », a déclaré le technicien zambien.

A noter que La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un quatuor arbitral congolais pour diriger cette rencontre. L’arbitre central sera Malala Kabanga Yannick, assisté de ses compatriotes Kola Archange Matalatala et Mwengesyali Jospin Mumbere. La CAF a désigné Masangune Louis Mwamba quatrième arbitre.

Rappelons que les Verts effectueront ensuite un déplacement au Burundi, le mardi 29 septembre à 14h00, pour la deuxième journée. Dans l’autre match du groupe I programmé vendredi, le Togo reçoit le Burundi à Lomé à 17h00.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. Celle-ci se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

A quelle heure et sur quelles chaines suivre le match ?

Les supporters algériens suivront ce match avec un grand intérêt. Ils auront l’occasion de découvrir cette nouvelle sélection version Hemdani, dès le coup d’envoi fixé à 20h (heure Algérie).

Ceux qui ne pourront pas se déplacer au stade pourront suivre la rencontre sur le petit écran. Pour le moment, trois chaines assureront la diffusion : la chaîne nationale terrestre, ainsi que beIN Sports 4 (MENA) et beIN Sports 2 (France).

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