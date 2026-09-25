Hemdani gagne ses débuts : Algérie 3-1 Zambie

Le stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou a fait le plein pour l’occasion. Ce vendredi 25 septembre, l’équipe d’Algérie a dominé la Zambie 3-1 lors de la première journée du groupe I des éliminatoires de la CAN 2027. Ce match marquait aussi la première sortie de Brahim Hemdani comme sélectionneur national, à la tête d’un onze largement remanié par rapport à celui du Mondial 2026.

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Hadjam ouvre le score après 2 minutes de jeu

L’entame a été rapide. Dès la 2e minute, Jaouen Hadjam a trompé la défense zambienne sur une passe de Mohamed Amoura, lui-même lancé après une récupération d’Ibrahim Maza. L’Algérie a donc pris les devants presque immédiatement, ce qui a permis à Hemdani de démarrer son mandat sur une note favorable.

La physionomie du match a toutefois changé à la 18e minute. Amine Gouiri est sorti sur blessure et a cédé sa place à Amin Chiakha. En première période, Mohamed Belloumi, le joueur de Hull City, s’est montré entreprenant sans parvenir à concrétiser ses tentatives.

La Zambie égalise avant le réveil algérien

Mohamed Amoura a manqué une occasion à la 54e minute, son tir passant à côté du cadre. Quatre minutes plus tard, la Zambie a profité de ce relâchement pour égaliser par Sakala, à la 58e minute, ramenant le score à 1-1.

Cependant, l’Algérie a repris l’avantage dans la foulée. À la 67e minute, Ibrahim Maza a servi Amoura, et le buteur bondiste a inscrit un tir croisé, profitant d’une faute du gardien Mwanza pour porter le score à 2-1. Ibrahim Maza a ensuite délivré une nouvelle passe décisive à la 74e minute, cette fois pour Anis Hadj Moussa, qui a scellé la victoire à 3-1.

Maza, homme du match à Tizi-Ouzou

Ibrahim Maza a été désigné comme le joueur le plus en vue de la rencontre. Il est en effet à l’origine de plusieurs buts algériens, entre récupération initiale et deux passes décisives dans le dernier quart d’heure de la première période puis en seconde période.

Cette performance intervient alors que l’équipe nationale a connu un net renouvellement de son effectif depuis le Mondial 2026. Brahim Hemdani a ainsi pu s’appuyer sur des joueurs en quête de repères pour son premier test officiel.

Hemdani : « On a cherché cette victoire »

À l’issue du match, Brahim Hemdani a livré son analyse . « J’ai une impression positive. On a cherché cette victoire et je pense qu’on la mérite pour l’ensemble du match. On aurait pu se mettre à l’abri un peu plus tôt, mais on a été à la merci de l’adversaire qui a réussi à égaliser et à revenir dans le match », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur a par ailleurs salué la réaction de son groupe après l’égalisation zambienne. « Les joueurs sont restés bien concentrés et on a su reprendre l’avantage pour conclure assez logiquement », a-t-il ajouté.

Un déplacement au Burundi dans la foulée

Hemdani a également évoqué la gestion de son groupe avant le prochain rendez-vous. « On va bien récupérer, d’autant qu’on a quelques bobos musculaires avec certains joueurs. Le prochain match sera face au Burundi avec un déplacement assez long, on verra en temps voulu ce qu’on fera là-bas. L’objectif est de récolter le maximum de points », a-t-il précisé.

L’Algérie affrontera donc le Burundi mardi 29 septembre à Bujumbura, à 14h00, pour la 2e journée du groupe. Ce déplacement s’annonce comme un nouveau test pour une équipe encore en construction sous la direction de son nouveau sélectionneur.

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Le Togo, dauphin provisoire du groupe I

Lors de cette même journée, le Togo a battu le Burundi 1-0 à Lomé. Ainsi, l’Algérie et le Togo occupent désormais la tête provisoire du groupe I des éliminatoires, à égalité de points après cette première journée.

Le groupe I réunit notamment l’Algérie, la Zambie, le Togo et le Burundi. Seuls les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale de la CAN 2027, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

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