 Algérie-Vietnam : ce que le protocole signé avec PVEP réserve à Sonatrach

Hier à Alger, Sonatrach et la société vietnamienne PetroVietnam Exploration Production Corporation Ltd. (PVEP) ont signé un protocole d’entente visant à consolider leur coopération dans le secteur pétrolier et gazier.

L’événement, organisé en marge du Forum économique algéro-vietnamien, a réuni les Premiers ministres des deux pays, Sifi Ghrieb et Phạm Minh Chinh, ainsi que les PDG des deux sociétés, Noureddine Daoudi et Thien Bao Nguyen.

Le protocole couvre l’ensemble des projets d’exploration, de développement et de production d’hydrocarbures, en Algérie comme à l’international, et inclut les activités aval, telles que le raffinage, les services techniques et la commercialisation du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL).

Il prévoit également le partage d’expertises dans les solutions à faible émission de carbone, la recherche et développement, et le renforcement des compétences professionnelles des équipes.

Sonatrach : une dynamique énergétique soutenue par de nouveaux contrats

Cette signature intervient dans un contexte favorable pour l’Algérie. Sonatrach a récemment approuvé plusieurs contrats d’hydrocarbures, ouvrant six périmètres à de nouvelles explorations :

Reggane II : Sonatrach, Eni et PTTEP

: Sonatrach, Eni et PTTEP Zerafa II : Sonatrach et Zhongman Petroleum and Natural Gas

: Sonatrach et Zhongman Petroleum and Natural Gas Guern el Guessa II : Sonatrach et Sinopec

: Sonatrach et Sinopec Ahara : Sonatrach, TotalEnergies et Qatar Energy

: Sonatrach, TotalEnergies et Qatar Energy Toual II : Sonatrach, Zangas et Filada

: Sonatrach, Zangas et Filada Hassi Berkane Nord : Sonatrach et Sinopec

S’ajoutent des avenants pour les périmètres Menzel Lejmat et Reggane Nord, impliquant des groupes internationaux tels que Repsol, Harbour Energy et PT Pertamina. Ces démarches renforcent la stratégie de Sonatrach pour diversifier ses partenariats et accroître sa présence sur la scène internationale.

Algérie – Vietnam : du commerce bilatéral à la coopération industrielle

Le Forum économique a également mis en lumière le potentiel global des relations algéro-vietnamiennes. Selon le ministre du Commerce extérieur, Kamel Rezig, le volume des échanges depuis 2001 a atteint près de 3,7 milliards de dollars, avec une forte progression des exportations algériennes vers le Vietnam, qui sont passées de moins d’un million de dollars par an avant 2017 à plus de 35 millions en 2021.

Le ministre a insisté sur la nécessité de dépasser le simple commerce de biens, en favorisant la création de projets industriels conjoints. À cette fin, un Conseil des hommes d’affaires algéro-vietnamiens sera mis en place pour renforcer la communication, échanger les expertises et identifier les opportunités d’investissement communes.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a souligné que cette visite officielle et les accords conclus ouvrent « une nouvelle phase dans les relations historiques entre les deux pays » et que l’Algérie devient le premier partenaire stratégique du Vietnam en Afrique.

Un pont commercial et énergétique entre la Méditerranée et l’Asie

L’ensemble de ces initiatives illustre la volonté de l’Algérie et du Vietnam de bâtir un partenariat économique et énergétique durable, fondé sur le principe gagnant-gagnant. La combinaison des projets d’hydrocarbures avec le développement d’industries à valeur ajoutée et la consolidation des échanges commerciaux positionne les deux pays comme des partenaires stratégiques, capables de relier la Méditerranée à l’océan Pacifique.

Le protocole Sonatrach-PVEP, soutenu par la signature des nouveaux contrats d’exploration, constitue ainsi un jalon majeur dans cette dynamique et reflète la stratégie algérienne de renforcement de ses capacités énergétiques tout en ouvrant de nouvelles perspectives d’investissement et de coopération industrielle avec le Vietnam.