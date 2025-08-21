Algérie : Vers une meilleure couverture mobile et un bond en avant du courrier express

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a présidé ce jeudi une réunion consacrée à l’évaluation de la couverture du réseau de téléphonie mobile, notamment sur les grands axes routiers du pays, à l’image de l’autoroute Est-Ouest. La rencontre a également abordé la question du développement du secteur du courrier express, aussi bien au niveau national qu’international.

Lors de cette séance de travail, le ministre a rappelé l’importance stratégique d’assurer une couverture optimale, en particulier le long des autoroutes et routes nationales fortement empruntées. Il a insisté sur la nécessité pour les opérateurs téléphoniques de respecter scrupuleusement leurs engagements inscrits dans les cahiers des charges, notamment en matière d’extension et d’amélioration du réseau.

L’objectif affiché est de garantir aux citoyens une meilleure qualité de service, en réduisant les zones blanches et en accompagnant le développement des usages numériques dans la vie quotidienne et professionnelle.

Amélioration de la couverture mobile sur l’autoroute Est-Ouest

L’amélioration de la couverture du réseau de téléphonie mobile est un enjeu crucial pour le développement économique et social de l’Algérie. Le ministre Zerrouki a souligné l’importance d’une couverture optimale, notamment sur l’autoroute Est-Ouest, un axe routier majeur du pays.

Les opérateurs téléphoniques sont appelés à respecter leurs engagements pour garantir une qualité de service irréprochable aux usagers. La réduction des zones blanches et l’amélioration du débit internet sont des priorités pour accompagner la croissance des usages numériques.

Modernisation du secteur du courrier express en Algérie

Le courrier express est un secteur en pleine expansion, porté par la digitalisation et l’essor de l’e-commerce. Le ministre Zerrouki a mis l’accent sur la nécessité de moderniser ce secteur pour répondre aux besoins croissants des usagers.

Une rencontre avec les opérateurs est prévue pour discuter des améliorations à apporter, notamment en ce qui concerne les déclarations pour les services locaux et les autorisations pour les envois internationaux. L’objectif est de simplifier les procédures tout en garantissant la fiabilité et la rapidité des livraisons.

L’Algérie se hisse au 14ᵉ rang mondial du classement de l’UPU

L’Algérie a réalisé une performance historique en se classant 14ᵉ mondiale dans le classement annuel de l’Union postale universelle (UPU). Ce classement, qui évalue les performances de 177 pays, témoigne de l’excellence du service de courrier express algérien.

L’Algérie occupe désormais la première place en Afrique du Nord et au Maghreb. Cette distinction est le fruit d’efforts considérables dans plusieurs domaines clés, tels que le respect des délais de livraison, la conformité aux standards internationaux, la qualité du service client et l’efficacité dans le traitement des données.

Le service client du courrier express algérien affiche un taux de réponse de 98 % aux demandes et réclamations, et ce, dans des délais records. De plus, 85 % des colis sont livrés dans les temps, avec une amélioration continue d’année en année.

