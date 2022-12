Algérie : vers le lancement de l’assurance islamique

Après avoir lancé des crédits halal, l’Algérie s’apprête à adopter l’assurance takaful. En d’autres termes, le concept de l’assurance islamique. En effet, cette formule va apporter plusieurs avantages. Notamment, pour ceux qui ont un souci avec les formes d’assurances traditionnelles. Cela sans oublier son apport sur l’économie nationale.

Dans ce sillage, on notera que l’assurance takaful est basée sur la garantie mutuelle ou l’indemnisation entre plusieurs membres d’un groupe. Ceux-ci sont à la fois assureurs et assurés. En effet, cette formule, qui a vu le jour depuis plusieurs années, constitue une alternative éthique au système classique des assurances. Dans le détail, elle est conforme aux percepts de l’Islam.

Contrairement à l’assurance classique qui, selon le PDG d’El Djazairia takaful, est basée sur le transfert de risque à l’agence d’assurance. Et ce, dans le cas d’un accident. Bouziane Mahfoudh ziane a affirmé que l’adoption de cette approche permettra de partager les risques entre assureurs et assurés. Par le biais des cotisations des participants. On précisera que le fonds des cotisations d’assurances est régi par la compagnie d’assurance. De ce fait, l’assureur est le fonds d’entraide (takaful). En tout cas, il s’agit des révélation dudit responsable accordées à la chaine Ennahar Tv.

Signature d’une convention entre la BNA et deux compagnies d’assurance

Dans un communiqué rendu public par la Banque nationale d’Algérie, il y a quelques jours, il a été annoncé la signature d’une convention entre la banque en question et deux compagnies d’assurance. Il est question d’El-Djazaïr El- Moutahida Family Takaful et El-Djazaïr Takaful. En effet, ladite convention s’inscrit dans le cadre de la commercialisation des produits de bancassurance, conformément aux préceptes de la charia islamique.

La même source a fait savoir que plusieurs responsables ont pris part à la cérémonie de signature. Notamment, le directeur général de la BNA, Lamine Lebbou. Ainsi que le directeur général d’El-Djazaïr El-Moutahida Family Takaful, El-Kacimi El-Hassani. En plus du PDG d’El-Djazaïr Takaful, Ziane Bouziane Mahfoudh. Donc vous l’aurez compris, « par cette démarche, la Banque nationale d’Algérie réitère son engagement en faveur du développement de l’activité de la finance islamique ».