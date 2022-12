L’Algérie compte diversifier ses exportations destinées à l’Afrique

Dans le cadre de la diversification des exportations algériennes hors hydrocarbures, l’Algérie envisage d’inonder le marché africain avec les produits algériens. En effet, plusieurs produits de différentes catégories seront exportés vers les pays africains. En effet, le plan du ministère du Commerce entrera en vigueur à partir de l’année prochaine. C’est ce dont nous informe le quotidien arabophone généraliste El Bilad.

Selon le directeur du suivi et de la promotion des initiatives commerciales au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Salim Reggad, 2023 sera par excellence une année de développement quant aux exportations algériennes. À en croire ses propos, plusieurs produits seront destinés au marché africain.

Notamment, l’urée, l’ammoniac et divers engrais. Ainsi que l’électroménager, les fournitures scolaires, le ciment, le fer… Le même responsable a fait savoir que l’Algérie exporte actuellement des appareils électroménagers. Notamment, les réfrigérateurs, les téléviseurs. Et ce, vers la Libye, le Cameroun, le Bénin, la Côte d’Ivoire et d’autres pays. Salim Reggad a également fait part de la volonté de l’Algérie à promouvoir l’Industrie de l’électroménagers. Et ainsi, occuper des rangs élevés à cet égard.

Voici les plans qui seront mis en place pour promouvoir les importations

Salim Reggad a fait état de l’adoption de plusieurs mesures qui vont renforcer la stratégie de l’importation. Telles que la publication des décrets exécutifs relatifs à cette activité. Ainsi que le projet routier qui relie Tindouf et la région Zouerate, en Mauritanie. En effet, ledit projet permettra la réduction de la durée du transport entre l’Algérie et la Mauritanie à 3 ou 4 jours. Sachant qu’elle était à 12 jours.

Par ailleurs, le responsable susmentionné a évoqué le dossier des importations. Dans le détail, il a insisté sur la rationalisation de la facture des importations sans toucher aux besoins des citoyens. Et ce, en matière de produits.