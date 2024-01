Algérie – Venezuela : vers l’ouverture d’une nouvelle ligne maritime commerciale

En marge de sa participation, lundi 22 janvier, au forum d’affaire algéro-vénézuélien, organisé par le Conseil du renouveau économique algérien, le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, s’est félicité pour l’ouverture de la nouvelle ligne aérienne Caracas – Alger. Qui, sera assurée par la compagnie vénézuélienne Conviasa.

Dans ce sillage, le ministre algérien des Transports a assuré que la liaison directe entre les capitales des deux pays favorisera le développement des relations économiques et commerciales entre l’Algérie et le Venezuela.

L’Algérie et le Venezuela envisagent le lancement d’une ligne maritime commerciale

Dans ce sillage, Zahana a fait savoir que la nouvelle ligne Caracas – Alger encourage le travail mené par son département pour ouvrir de nouvelles lignes à destination d’autres capitales; dans les quatre coins du monde. Et ce, conformément au programme du gouvernement.

En effet, dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays, le ministre a par ailleurs, évoqué le lancement de la ligne maritime Algérie – Venezuela. En ce sujet, Mohamed El Habib Zahana a fait savoir que les deux parties œuvrent pour concrétiser le projet. Et ce, pour assurer le transport maritime de marchandises entre les deux pays.

Toujours, en marge de ce forum d’affaire, le ministre vénézuélien des Transports, en l’occurrence Ramon Velasqueza, que la ligne Caracas – Alger ouvre beaucoup d’opportunités. D’ailleurs, il a fait état de 50 destinations vers l’Afrique et l’Asie dans un schéma de liaison aérienne rapide. Et moins cher seront proposées aux opérateurs économiques vénézuéliens. Et ce, en transitant via l’aéroport international d’Alger.

Par ailleurs, au départ de Caracas, il a affirmé que des destinations vers l’Amérique latines et les Caraïbes seront possibles pour les opérateurs économiques algériens.

