Algérie : Vaccination Covid-19, confinement… Ce qu’il faut retenir 

L’Algérie a lancé ce samedi, 30 janvier, sa campagne de vaccination contre le Coronavirus, après la réception des premières doses du vaccin russe, le Spoutnik V. Parallèlement, les services du Premier Ministère ont annoncé de nouvelles mesures de confinement.

Après la réception, hier, du premier lot du vaccin russe contre le Coronavirus, le Spoutnik V, l’Algérie a pu lancer la campagne de vaccination anti-Covid-19 aujourd’hui, samedi 30 janvier. Le coup d’envoi a été donné à Blida, premier foyer épidémique dans notre pays, et ce en présence de plusieurs responsables du secteur sanitaire, notamment le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid, qui a indiqué que « la campagne se fera progressivement pour atteindre, par la suite, toutes les wilayas du pays ».

En effet, dans un premier temps, la vaccination concernera les personnes les plus sujettes à la contamination et à la transmission du virus, notamment les personnels de la santé, les personnes âgées ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques.

D’ailleurs, la première citoyenne ayant reçu le vaccin contre la Covid-19 est une dentiste spécialisée dans la chirurgie buccale à Aïn Defla, qui a profité de l’occasion pour encourager l’ensemble des citoyens algériens à se faire vacciner, estimant que le vaccin est important pour préserver la santé.

En marge du lancement de la campagne de vaccination, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus dans notre pays, Docteur Djamel Fourar, a révélé que la première cargaison du vaccin russe contre la Covid-9 compte 50 mille doses de vaccins et a coûté à l’Algérie 1.5 milliards de dinars.

Il convient de rappeler que le porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, avait annoncé hier que l’Algérie réceptionnera demain, dimanche 31 janvier, un deuxième du vaccin contre le Coronavirus. Cette fois il s’agit du vaccin anglo-suédois AstraZeneca, développé en collaboration avec l’Université d’Oxford, qui permettra d’étaler la vaccination pour comprendre les corps de sécurité et de la Protection Civile, le secteur de l’enseignement, les Imams, les responsables politiques et la famille de la presse.

Par ailleurs, l’Ambassadeur russe en Algérie, Igor Beliaïev, a indiqué que la Russie est prêt à aider l’Algérie dans la production du vaccin Spoutnik V en partageant la technologie du vaccin. Le diplomate a également souligné que le Spoutnik V est efficace et que l’Algérie recevra un total d’un demi million de doses d’ici le mois de mai.

Quelles sont les nouvelles mesures de confinement en Algérie ?

Le communiqué des services du Premier Ministère a annoncé la prorogation des mesures du confinement à domicile (de 20 heures à 5 heures du matin du lendemain) dans 19 wilayas du pays, à savoir : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent et Relizane.

Selon la même source, il a été décidé de prolonger, pour une durée de 15 jours, la mesure relative à la fermeture des activités suivantes : les salles omnisports et les salles de sport, les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages, et ce à travers les 19 wilayas concernées par le confinement à domicile.

Le Gouvernement a également prolongé, pour une durée de 15 jours, la limitation du temps d’activité de certains commerces (jusqu’à 19 heures) dans les 19 wilayas déjà citées. Cette mesure concerne les :

commerces des appareils électroménagers ;

commerces d’articles ménagers et de décoration ;

commerces de literies et tissus d’ameublement ;

commerces d’articles de sport ;

commerces de jeux et de jouets ;

lieux de concentration de commerces ;

salons de coiffure pour hommes et pour femmes ;

pâtisseries et confiseries ;

cafés, restaurations et fast-food.

Le même communiqué a souligné que les regroupements et rassemblements publics sont toujours interdits à travers le territoire national, c’est également le cas des célébrations de mariages et de circoncision et autres événements tels que les regroupements au niveau des cimetières, mais aussi les réunions et assemblées générales organisées par certaines institutions.

Ces nouvelles mesures entrent en vigueur à compter du 31 janvier et resteront applicables pendant 15 jours.