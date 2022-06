Algérie – USA : vers le lancement d’une nouvelle ligne aérienne

Le président Abdelmadjid Tebboune semble faire du transport aérien une nouvelle priorité. Après avoir annoncé le lancement prochain d’une ligne aérienne avec le Venezuela, aujourd’hui il exprime son intention de se lancer dans un autre projet.

En effet, il s’agit du projet de la nouvelle ligne entre l’Algérie et les États-Unis d’Amérique. S’exprimant lors de l’inauguration de la 53e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA 2022) ; le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a annoncé le lancement imminent d’une nouvelle ligne aérienne avec les USA.

« Nous, on est prêt à ouvrir une ligne aérienne directe entre Alger et New York », a lancé le président Tebboune ; en présence de l’ambassadrice des États-Unis en Algérie.

Plus de détails à venir.