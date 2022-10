Algérie – USA : un responsable américain du Commerce bientôt à Alger

Les relations entre l’Algérie et les États-Unis d’Amérique sont solides et marquées par une coopération bilatérale dans plusieurs domaines. D’ailleurs, ce partenariat était au menu de la visite qu’avait effectuée le secrétaire d’État, Antony Blinken, en Algérie en mars dernier. Un autre responsable américain s’appète à entamer une visite en Algérie, il s’agit cette fois du représentant spécial pour le Commerce, Dilawar Syed.

Dans une publication postée sur Tweeter ce 1er octobre, le représentant spécial américain pour le Commerce, Dilawar Syed, a fait savoir qu’il entamera bientôt une visite en Algérie. Rajoutant que cette visite « sera l’occasion de rencontrer des hommes d’affaires algériens, des entrepreneurs dans le domaine du digital. Mais aussi des responsables et des membres du Gouvernement ». Et ce, « dans le but de discuter sur renforcement de la coopération économique bilatérale ».

Actuellement en visite à Dubaï aux Émirats arabes unis, le représentant Dilawar Syed s’est réjoui de cette visite prochaine en Algérie et a saisi l’occasion pour rappeler le fait que « l’Algérie est un partenaire de longue date des États-Unis ».

D’ailleurs, l’Ambassade des États-Unis en Algérie a repris le tweet du représentant spécial américain pour le Commerce, en lui souhaitant la bienvenue en Algérie. L’Ambassadrice américaine, Elizabeth Aubin, s’est aussi réjouie de cette visite, affirmant avoir hâte de présenter les hommes d’affaires algériens au représentant Dilawar Syed pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

Excited to be touching down Algeria— a long-standing U.S. partner. I will be meeting Algerian business leaders, digital entrepreneurs, and government officials to discuss how we can strengthen U.S.-Algeria economic cooperation. 🇺🇸🇩🇿 pic.twitter.com/CFoz8YnGJJ — Special Representative Dilawar Syed (@BizAtState) October 1, 2022

« L’Algérie est partenaire « solide » pour la paix en Afrique », selon Barbara Leaf

En marge des travaux de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le ministre des Affaires Étrangères, Ramtane Lamamra, s’est entretenu avec plusieurs de ses homologues ainsi que des diplomates à New York (États-Unis), à l’instar de la responsable du département d’État américain, chargée des Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, et de la sous-secrétaire d’État américaine, Wendy Sherman.

Lors de son entretien avec le ministre Ramtane Lamamra, Barbara Leaf a qualifié l’Algérie de partenaire « solide » pour la paix et la stabilité dans la région et le continent africain. Et ce, en mettant l’accent sur « les efforts de l’Algérie au niveau arabe et africain au service des objectifs de la paix et la stabilité ».

De son côté, Wendy Sherman a assuré que la relation entre l’Algérie et les États-Unis était « solide et durable ». En outre, la numéro deux de la diplomatie américaine est revenue sur sa rencontre avec Ramtane Lamamra, affirmant avoir hâte de continuer à approfondir la relation bilatérale.