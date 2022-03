Algérie – USA : tête-à-tête entre Lamamra et Blinken

C’est ce mercredi 30 mars à 10h30 du matin, que le secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique, chargé des Affaires Étrangères, Antony Blinken, est arrivé à Alger, dans le cadre d’une visite officielle au cours de laquelle ce dernier va aborder avec le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le Ministre des Affaires Etrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, plusieurs dossiers relatifs aux contextes régional et international actuels ainsi qu’aux relations bilatérales et la coopération entre Alger et Washington.

Entretien entre Blinken et Lamamra

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est entretenu aujourd’hui, mercredi 30 mars 2022, au siège du ministère des affaires étrangères, avec son homologue américain, Anthony Blinken. Le secrétaire d’Etat américain aux Affaires étrangères, Anthony Blinken tiendra également une réunion avec le président Abdelmadjid Tebboune et le ministre des Affaires étrangères Ramadan Lamamra pour discuter de la sécurité et de la stabilité régionale.

Les entretiens ont porté sur les opportunités prometteuses de consolidation du partenariat bilatéral entre les deux pays. « En plus de renforcer notre engagement à promouvoir la paix et la stabilité aux niveaux régional et international, conformément à nos valeurs et intérêts communs », a ajouté Lamamra dans un tweet.

Mais aussi, la coopération commerciale, la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autres domaines d’intérêt commun seront discutés.

Le ministre inaugurera officiellement le pavillon américain en tant qu’invité d’honneur de la Foire internationale d’Alger. Le plus grand salon du genre en Afrique.

Enfin, Antony Blinken rencontrera également des représentants d’entreprises américaines en Algérie pour discuter de l’approfondissement des relations économiques et de la promotion du commerce et des investissements entre les États-Unis et l’Algérie.

Il est à rappeler que cette visite officielle d’Antony Blinken en Algérie est dans le cadre d’une tournée entamée le 26 mars dernier et durant laquelle Antony Blinken s’est rendu en Israël, en Cisjordanie et au Maroc.