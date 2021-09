Algérie – USA : tête à tête entre Chengriha et Townsend

Le patron du Commandement armé des États-Unis en Afrique débarque en Algérie. Ce lundi 27 septembre, le général Stephen Townsend, chef d’Africom effectue une visite de travail à Alger.

En effet, le patron d’Africom est en Algérie depuis ce matin. Il a déjà rencontré le président Abdelmajid Tebboune et le chef d’État major de l’ANP, le Général de Corps d’Armée Said Chengriha.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, le général Stephen Townsend a été reçu en audience au siège de l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire par le chef d’Etat major de l’ANP.

Les précisions du communiqué du MDN

Après la cérémonie d’accueil et le salut de l’emblème national, Chengriha et Townsend ont évoqué la volonté des deux armées à consolider les relations bilatérales et se sont échangées leurs points de vue sur les questions d’intérêt commun.

Plusieurs hauts responsables de l’armée ont pris part à la rencontre ; à savoir le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie Nationale, des Chefs de Départements et des Directeurs Centraux du Ministère de la Défense Nationale et de l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, ainsi que les membres de la délégation américaine.

« Cette visite reflète l’intérêt porté par l’AFRICOM aux questions sécuritaires qui concernent la sous-région et les défis qui en découlent, se rapportant notamment à la stabilité et au développement durable », a souligné le communiqué du MDN.