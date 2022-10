Algérie – USA : Tebboune décide d’honorer le président américain JFK

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a révélé que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait décidé « d’accorder au président américain John Fitzgerald Kennedy la médaille des amis de la révolution algérienne lors d’une prochaine cérémonie. »

Ce dernier ayant assisté hier, le samedi 15 octobre 2022 à l’inauguration d’une plaque commémorative commémorant l’ami de la révolution de libération, l’ancien président américain John F. Kennedy, en remerciement pour ses positions en faveur de la révolution de libération et de l’indépendance de l’Algérie

De plus, lors de cette cérémonie, Rebiga a confirmé que cette commémoration « intervient en application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et la gratitude de l’Algérie à cet homme qui a exprimé son soutien au droit du peuple algérien à la liberté et à l’indépendance. Il a ajouté : « La célébration de cette stature mondiale, en ce jour particulier, est une commémoration de la visite du président Ahmed Ben Bella aux États-Unis d’Amérique le 15 octobre 1962 et de son accueil chaleureux par le président Kennedy. »

Rebiga a également annoncé, que le président Tebboune avait également décidé « d’accorder à l’ancien président John F. Kennedy l’Ordre des Amis de la Révolution algérienne. »

Pour finir, le ministre a également souligné que « l’invocation des valeurs de telles personnalités de dimension mondiale qui sont amies de la révolution de libération, renforce le pont de la communication », soulignant également dans le même sens, « l’honneur et la loyauté des dirigeants et du peuple algérien envers les gens qui ont soutenu la révolution de libération et les nobles principes humanitaires. »

L’ambassadrice revient sur la commémoration au président JFK

Hier, le samedi 15 octobre 2022, l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amériques en Algérie, Elizabeth Moore Aubin a partagé sur son compte officiel twitter l’événement de la commémoration accompagné des photos de la plaque et des différentes personnes présentes. C’est à Alger que la plaque a été installée en l’honneur de Kennedy sachant qu’il a accueilli à la maison blanche le président algérien, Ahmed Ben Bella il y a plusieurs années. Et elle a aussi remercié Laid Rebiga, Amar Belani et Kerdjidj d’avoir célébré « cette histoire commune ».

Sur ladite plaque commémorative, nous pouvons lire le texte suivant : « Ancien président américain, ami de la révolution algérienne. Il a exprimé son soutien aux nobles principes humanitaires, aux valeurs de liberté et de justice, et au droit du peuple algérien à l’indépendance et au rétablissement de la souveraineté nationale ».