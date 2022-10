Algérie – USA : le ministre Rekhroukh reçoit l’ambassadrice américaine

Le ministre des Travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures, Lakhdar Rekhroukh, a reçu ce dimanche, 30 octobre 2022, l’ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a indiqué un communiqué du Ministère.

Au cours de cette rencontre, « les échanges ont porté sur les voies de coopération conjointe entre les deux pays et le renforcement du travail bilatéral au service des intérêts communs de l’Algérie et des États-Unis », a indiqué la même source.

En effet, le ministre des Travaux publics et la diplomate américaine ont abordé « la volonté des deux parties de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine des travaux publics et l’hydraulique à travers le soutien des capacités techniques et l’échange et la valorisation des expériences », a encore souligné le même communiqué.

De son côté, l’ambassadrice américaine s’est réjouie de cette rencontre et s’est dite « heureuse d’apprendre comment les États-Unis peuvent soutenir les objectifs de l’Algérie en matière de gestion des ressources en eau et des infrastructures ».

Happy to hear from Minister of Public Works, Hydraulics, and Basic Infrastructure Lakhdar Rakhroukh how the U.S. can support Algeria’s goals for water management and infrastructure. #USinDZ #EconDZ #USBizDZ pic.twitter.com/2yet8hnevc

— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) October 30, 2022