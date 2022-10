Algérie – USA : l’ambassadrice américaine reçue par Lamamra

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a rencontré l’ambassadrice américaine en Algérie, Elizabeth Moore Aubin.

L’ambassadrice américaine a tweeté sur son compte Twitter, exprimant sa joie de rencontrer le ministre Lamamra.

« C’est pour moi un grand plaisir de rencontrer le ministre Lamamra et de discuter des solides relations bilatérales entre les Etats-Unis et l’Algérie », a-t-elle déclaré.

L’ambassadrice américaine montre son enthousiasme pour l’ouverture de vols direct entre Alger et New York

Durant le mois de septembre de l’année en cours, l’ambassadrice américaine en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, avait rencontré le wali de Djelfa, Amar Ben Saad. Ce dernier avait abordé avec l’ambassadrice américaine des projets de développement et du potentiel économique de la wilaya.

De plus, l’ambassadrice avait également visité l’élevage de dindes Khider, qui utilise la technologie et le bétail américains. Pour réaliser une augmentation des bénéfices et créer des opportunités d’emploi pour les Algériens.

De leur coté, les propriétaires des fermes avaient pour leur part souligné l’importance d’une liaison aérienne directe entre les États-Unis et l’Algérie. Ce qui selon eux, permettrait de réduire les coûts par rapport au passage par le Qatar ou la Turquie et entrainer ainsi une baisse des prix et une amélioration de la qualité pour les consommateurs algériens.

De son côté, l’ambassadrice américaine a estimé que la mise en place d’une liaison aérienne New York-Alger, a un intérêt économique pour les deux parties. En affirmant que « Nous sommes vraiment impatients de lancer ligne directe de New York à Alger et nous espérons que cela se produira bientôt. »