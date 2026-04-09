Algérie – USA : l’ambassade américaine rappelle le traité de paix et d’amitié entre les deux pays

À l’occasion des célébrations marquant les 250 ans de l’indépendance des États-Unis, l’ambassade américaine à Alger a tenu à mettre en lumière la solidité et la profondeur des relations historiques entre l’Algérie et les États-Unis. Une relation qui, selon la représentation diplomatique, remonte à plus de deux siècles et demi.

Dans une publication sur ses comptes sur les réseaux sociaux, l’ambassade a rappelé que l’un des fondements majeurs de cette relation bilatérale reste le Traité de paix et d’amitié signé en 1795. Cet accord constitue l’un des plus anciens cadres diplomatiques liant les États-Unis à un pays étranger et témoigne d’un héritage commun basé sur le respect et la coopération.

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Une relation en évolution

Au fil des décennies, cette relation n’a cessé d’évoluer tout en conservant son essence. Aujourd’hui encore, elle « se manifeste à travers un dialogue constant entre les deux nations, ainsi qu’une coopération dans plusieurs domaines ». L’ambassade souligne également l’importance des liens humains, « considérés comme un pilier essentiel dans le renforcement de cette relation durable ».

Plus de deux cents ans après la signature de ce traité historique, l’esprit de partenariat reste intact. Les échanges entre les deux pays continuent de se développer, illustrant une volonté commune de consolider les acquis et d’explorer de nouvelles perspectives de collaboration.

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Alger salue l’accord de principe pour le cesse-le-feu dans la région du Golge et du Moyen-Orient

Le Gouvernement algérien a salué l’accord de principe conclu entre les différentes parties impliquées, portant sur l’arrêt des opérations militaires dans la région du Golfe et du Moyen-Orient. Dans un communiqué rendu public mercredi par le ministère des Affaires étrangères, Alger a également tenu à mettre en avant le rôle déterminant des efforts de médiation internationale ayant conduit à cette avancée.

« Le Gouvernement algérien se félicite de ce que les parties concernées soient parvenues à un accord de principe prévoyant la cessation des opérations militaires dans la région du Golfe et du Moyen-Orient. Il exprime sa profonde appréciation pour les efforts de médiation internationale qui ont permis d’aboutir à cet accord, s’inscrivant dans la voie de l’apaisement des tensions dans la région et de la recherche de solutions durables à l’ensemble des différends qui y persistent », précise la même source.

Dans la continuité, les autorités algériennes encouragent les acteurs concernés à maintenir une dynamique constructive et sincère avec les médiateurs internationaux, dans l’objectif de consolider une paix durable et une sécurité stable dans la région.

Le communiqué insiste également sur la nécessité de rester attentif à la situation au Liban, en rappelant l’importance de préserver la sécurité et la stabilité de ce pays frère. « Le Gouvernement algérien appelle également à la poursuite d’un engagement positif et de bonne foi avec la médiation internationale, en vue de garantir une sécurité pérenne et durable dans la région. Il souligne, en outre, l’impératif de ne pas négliger les exigences de la sécurité et de la stabilité dans la République sœur du Liban », ajoute le communiqué.

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