Algérie-USA : inauguration d’une plaque commémorative pour JFK à Alger

Les relations entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Algérie se solidifient encore une fois grâce à un acte très symbolique. Ce samedi 15 octobre 2022, l’ambassadrice américaine en Algérie Elizabeth Moore Aubin a participé à l’inauguration d’une plaque commémorative, en l’honneur de l’ancien président américain John Fitzgerald Kennedy et de l’accueil qu’il avait fait à Ben Bella, il y a 60 ans.

L’ambassadrice des Etats-Unis d’Amériques a partagé sur son compte officiel tweeter l’évènement accompagné des photos de la plaque et des différentes personnes présentes. C’est à Alger que la plaque a été installée en l’honneur de Kennedy sachant qu’il a accueilli à la maison blanche le président algérien il y a plusieurs années.

La diplomate a tenu a remercié Laid Rebiga, Amar Belani et Kerdjidj d’avoir célébré « cette histoire commune ». La publication a été relayée par l’ambassade des Etats-Unis à Alger accompagnée d’un message de remerciement. Sur ladite plaque commémorative, nous pouvons lire le texte suivant : « Ancien président américain, ami de la révolution algérienne. Il a exprimé son soutien aux nobles principes humanitaires, aux valeurs de liberté et de justice, et au droit du peuple algérien à l’indépendance et au rétablissement de la souveraineté nationale ».

Quand John Fitzgerald Kennedy avait accueilli Ben Bella

En 1962, le président algérien Ahmed Ben Bella avait effectué une visite historique aux Etats-Unis. Il s’était rendu à la Maison Blanche à la rencontre du président américain JFK. Cette visite a marqué l’histoire car elle s’était faite trois (03) mois après l’indépendance de l’Algérie. De plus, il faut souligner que le président algérien n’avait à cette époque effectué aucune visite à l’international en tant que président de la république.

Les deux pays reviennent souvent sur l’évènement, à travers divers rappels annuels afin de se remémorer cette visite historique.