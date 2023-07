Algérie – USA : Blinken invite Attaf pour une visite à Washington

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu une invitation du Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, pour effectuer une visite de travail à Washington.

Cette visite revêt une grande importance pour les relations bilatérales entre l’Algérie et les États-Unis. Dans un communiqué publié mardi, le ministère a annoncé que la visite permettra de tenir la sixième session du dialogue stratégique algéro-américain et d’évaluer la coopération multidimensionnelle existant entre les deux pays.

De plus, la visite du ministre Attaf à Washington offrira une occasion propice pour renforcer la coopération bilatérale entre l’Algérie et les États-Unis. Plusieurs aspects clés seront abordés, notamment la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme, le partenariat économique et les domaines de la culture et de l’éducation.

La sixième session du dialogue stratégique algéro-américain sera l’un des points forts de la visite. Ce dialogue permettra aux deux parties d’échanger des vues sur des questions d’intérêt commun et de trouver des moyens de renforcer leur partenariat.

Aussi, la sécurité régionale sera particulièrement prise en compte, compte tenu des défis sécuritaires auxquels la région est confrontée. Les deux pays discuteront également de la lutte contre le terrorisme, un enjeu majeur qui nécessite une coopération étroite et une coordination efficace.

Stimuler les échanges économiques

En outre, le partenariat économique entre l’Algérie et les États-Unis est en constante évolution. La visite du ministre Attaf à Washington fournira une plateforme pour discuter des opportunités de renforcement de ce partenariat. Les deux pays exploreront les moyens de stimuler les investissements, d’encourager les échanges commerciaux et de faciliter la coopération économique. Cette collaboration économique accrue profitera aux deux nations et renforcera leurs liens.

Les domaines de la culture et de l’éducation jouent un rôle de plus en plus important dans les relations entre l’Algérie et les États-Unis. Cette visite permettra d’explorer les moyens de renforcer les échanges culturels et de promouvoir la coopération éducative. Les deux pays pourront partager leurs expériences, promouvoir la diversité culturelle et encourager les échanges académiques. Une collaboration étroite dans ces domaines contribuera à renforcer les liens entre les peuples et à favoriser une meilleure compréhension mutuelle.