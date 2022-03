Algérie – USA : Anthony Blinken débarque aujourd’hui à Alger

Le secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique, chargé des Affaires Étrangères, Antony Blinken, est arrivé ce mercredi, 30 mars, à Alger à 10h30 du matin, dans le cadre d’une visite officielle au cours de laquelle il abordera avec le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le chef de la diplomatie, Ramtane Lamamra, plusieurs dossiers relatifs aux contextes régional et international actuels ainsi qu’aux relations bilatérales et la coopération entre Alger et Washington.

Selon les informations relayées par les médias américains, le secrétaire d’État américain et chef de la diplomatie, Antony Blinken, est arrivé ce mercredi, 30 mars, à Alger, dans le cadre d’une tournée entamée le 26 mars dernier et durant laquelle il s’est rendu en Israël, en Cisjordanie et au Maroc.

Lors de cette visite, le diplomate américain s’entretiendra avec le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue, le Ministre des Affaires Étrangères, Ramtane Lamamra afin d’étudier plusieurs dossiers relatifs à la sécurité et à la stabilité régionale. Il sera également question d’évoquer la coopération et les intérêts communs entre l’Algérie et les États-Unis d’Amérique.

Il convient de souligner que la tournée d’Antony Blinken intervient en marge d’un contexte régional et international très tendu, évoluant au rythme des récents événements, notamment avec le conflit armé entre l’Ukraine et la Russie, mais aussi le conflit en Libye, au Mali et au Sahara occidental.

Rappelons également que la secrétaire d’État adjointe chargée du Proche-Orient, Yael Lempert, avait fait savoir que « Blinken se rendra en Israël, en Palestine, au Maroc et en Algérie pour des consultations avec les hauts responsables de ces pays, sur plusieurs sujets qui interpellent actuellement la communauté internationale », rajoutant qu’au cours de cette tournée, le diplomate américain « évoquera principalement l’Ukraine ainsi que la Libye, l’Iran, du Yémen, la Syrie et les territoires palestiniens ».

La promotion des investissements américano-algériens au menu des discussions

Le département d’État des États-Unis d’Amérique avait indiqué, le 26 mars dernier, que le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken se rendrait en Israël, en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie du 26 au 30 mars. Initialement attendu hier, le diplomate américain a finalement atterri en Algérie ce mercredi matin à 10h30.

Lors de sa visite, il abordera avec le Président de la République et le chef de la diplomatie algérienne « la sécurité et la stabilité régionales, la coopération commerciale, la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autres domaines d’intérêt commun ».

Anthony Blinken saisira l’occasion pour « inaugurer les États-Unis en tant que pays d’honneur à la Foire commerciale internationale d’Alger, la plus grande foire commerciale de ce type en Afrique », selon ce qu’a indiqué le communiqué du département d’État américain, avant de souligner que « Blinken rencontrera des représentants d’entreprises américaines en Algérie pour discuter de l’approfondissement des liens économiques et de la promotion du commerce et des investissements américano-algériens ».