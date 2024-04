Algérie : une séance de roqya collective dans une salle des fêtes fait le buzz

Khenchela, 15 avril 2024 – Une vidéo montrant un afflux massif de citoyens vers un raqi en visite dans la wilaya de Khenchela a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. L’événement a pris des proportions telles que des associations ont appelé à l’ouverture d’une enquête.

L’événement, qui a eu lieu récemment, a attiré une foule nombreuse, principalement des femmes. Le raqi Nacer, qui a gagné en popularité sur TikTok et d’autres plateformes sociales, a dirigé les participants dans des prières et des récitations coraniques. Des témoignages rapportent des cris et des gémissements émanant de la salle pendant la session.

Si certains ont salué les bienfaits supposés de la roqya collective, d’autres ont exprimé leur désapprobation face à la nature publique et payante de l’événement. Des critiques ont été formulées concernant la commercialisation de la roqya et l’exploitation potentielle de la vulnérabilité des participants.

L’étonnement de certains internautes a été attisé par le fait que le raqi ait diagnostiqué une majorité de personnes présentes comme étant victimes de sorcellerie.

Certains internautes, à l’instar de ce commentaire Youtube, expriment leur scepticisme quant à l’organisation de séances de roqya collectives et payantes. Ils dénoncent une commercialisation de la pratique religieuse et s’interrogent sur la sincérité des motivations des organisateurs : « La roqya est devenue un métier, qu’Allah nous protège. Les gens ne guériront pas car la parole d’Allah ne se vend pas et ne s’accompagne pas d’intentions sincères ».

D’autres internautes ont souligné les dangers de la situation, : « Qu’Allah nous pardonne et pardonne à ceux qui n’éclairent pas les Algériens sur les questions religieuses ».

Une roqya collective à Khenchla : Polémique et questions sur la réglementation

Face à l’ampleur de la controverse, des associations de la société civile ont réagi en demandant aux autorités judiciaires et administratives d’ouvrir une enquête urgente. Elles ont dénoncé cette pratique collective de roqya, la qualifiant de « mascarade » et d’atteinte à l’image de la wilaya, de ses habitants et de ses responsables.

Le tissu associatif a condamné l’organisation de cette séance sans autorisation dans un lieu public, la qualifiant d’ « acte odieux ». Les associations ont appelé à l’application de la loi la plus stricte contre les responsables de cette pratique, considérée comme contraire aux valeurs morales, religieuses et coutumières de la région.

Malgré les critiques, certains citoyens, éduqués ou non, se sont pressés en masse pour recevoir la roqya. Cette situation a poussé 11 associations et organisations de la société civile à exiger l’intervention des autorités locales, judiciaires et sécuritaires pour ouvrir une enquête et sanctionner les responsables.

L’affaire met en lumière des pratiques douteuses qui exploitent les failles psychologiques et les croyances populaires au détriment des citoyens. Il est crucial que les autorités compétentes prennent des mesures pour réguler ce type d’activités et protéger la population contre les abus et les dérives.