Algérie : Une édition spéciale pour immortaliser le 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz

Le ministère de la communication algérien a récemment dévoilé une édition spéciale consacrée au septième Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), un événement d’envergure qui s’est tenu au centre international des conférences « Abdelatif Rahal » à Alger, du 29 février au 2 mars 2024.

Réalisée par le centre national de documentation, de presse, d’image et d’information, cette édition spéciale est intitulée « Le septième Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, du 29 février au 2 mars 2024 – à travers les médias, les experts et les personnalités ».

Composée de 249 pages, elle offre une couverture exhaustive de cet événement à travers des articles, des analyses, des interviews, et une riche sélection de photographies illustrant les moments clés du sommet.

Le discours présidentiel et les analyses d’experts en vedette

L’édition met en lumière le discours du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prononcé lors de ce sommet.

Divisée en huit chapitres, la publication compile les analyses de 15 experts internationaux, 26 experts algériens, et 10 experts arabes, en plus des interventions des ministres de l’Énergie, des représentants des pays participants et du secrétaire général du GECF.

Dans son introduction, le ministre de la communication, M. Mohamed Laâgab, explique que cette édition a été conçue pour « documenter un événement historique important accueilli par notre pays ».

Il souligne également que l’implication du Président Tebboune a été déterminante pour le succès du sommet, qui a permis de dégager un consensus collectif en vue d’élaborer une stratégie future pour l’industrie gazière mondiale.

Le ministre a aussi salué les efforts diplomatiques de l’Algérie, qui a réussi à réunir les acteurs mondiaux du secteur énergétique et à renforcer sa position et sa crédibilité sur la scène internationale. Ce sommet a été l’occasion de rapprocher les points de vue entre les producteurs et les consommateurs de gaz, ouvrant ainsi une nouvelle ère énergétique marquée par une approche innovante.

La « Déclaration d’Alger » : un succès diplomatique

La signature de la « Déclaration d’Alger » par les participants est un autre point fort de ce sommet. Ce document stratégique trace une feuille de route pour le développement du secteur gazier dans les années à venir, et constitue une victoire majeure pour la diplomatie énergétique algérienne, consolidant le rôle central du pays au sein du GECF, dont il est un membre fondateur.

En parallèle, le ministère de la communication a publié une autre édition intitulée « Le septième Sommet des pays exportateurs de gaz en Algérie, à l’esprit du 24 février 2024 ». Cet ouvrage retrace les étapes marquantes de l’histoire énergétique de l’Algérie, coïncidant avec la célébration de la nationalisation des hydrocarbures, un point essentiel dans la souveraineté énergétique du pays.