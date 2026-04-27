Algérie – États-Unis : une délégation américaine de haut niveau en visite à Alger

L’Algérie accueille, ce 27 avril, une délégation américaine de premier plan marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales. Le secrétaire d’État adjoint Christopher Landau et le commandant du AFRICOM, le général Dagvin R. M. Anderson, ont entamé une visite officielle axée sur le renforcement de la coopération politique, sécuritaire et économique entre Washington et Alger.

Au cœur de cette visite figurent plusieurs rencontres de haut niveau, notamment avec le président Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, le Ministre d’État, Ministre des Hydrocarbures Mohamed Arkab, le Ministre des Mines et des Industries minières Mourad Hanifi, le Ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations Kamel Rezig, ainsi que le Chef d’état-major de l’Armée nationale et populaire, le Général Saïd Chanegriha. Cette séquence diplomatique intervient dans un contexte régional marqué par de fortes tensions sécuritaires au Sahel et une recomposition des partenariats économiques.

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Objectifs de la visite de Landau

Le secrétaire d’État adjoint Landau, qui effectue sa première visite en Algérie, s’entretiendra des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les États-Unis et l’Algérie. Ses réunions avec Tebboune ainsi qu’avec les membres du gouvernement porteront sur le développement de partenariats commerciaux et économiques, et sur l’exploration d’opportunités d’investissement dans les secteurs de l’énergie, des mines et d’autres domaines stratégiques présentant un intérêt mutuel pour les deux pays.

Au-delà des réunions officielles, le responsable américain doit également visiter la Casbah d’Alger, symbole du patrimoine historique et culturel du pays, dans un geste à la fois diplomatique et culturel.

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Sécurité régionale : coopération militaire

Parallèlement, la visite du général Dagvin R. M. Anderson revêt une dimension stratégique majeure. À la tête du AFRICOM, il vient consolider la coopération militaire et sécuritaire avec l’Algérie, acteur clé dans la stabilité régionale.

Les échanges avec le président de la République et le chef d’état-major de l’ANP portent sur la lutte contre le terrorisme, la gestion des menaces transnationales et la coordination face aux défis sécuritaires croissants dans la région du Sahel.

Dans un geste hautement symbolique, le général américain doit également déposer une gerbe de fleurs au Sanctuaire des Martyrs, rendant hommage à l’histoire et aux sacrifices du peuple algérien.

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