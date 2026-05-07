Algérie : un vaste plan pour rapprocher les soins anticancer des citoyens

Le secteur de la santé en Algérie s’apprête à connaître une transformation majeure. Entre l’annonce de la création de pôles d’excellence pédiatriques par le ministre Mohamed Seddik Aït Messoudane et la directive présidentielle visant à doter chaque wilaya d’un centre anticancer, l’État mise sur la proximité et la technologie pour transformer la prise en charge des patients.

S’exprimant lors d’une séance de questions orales à l’Assemblée Populaire Nationale (APN), le ministre a précisé que trois hôpitaux spécialisés dans la lutte contre le cancer des enfants seront implantés dans les wilayas d’Alger, Tlemcen et Annaba. Ces projets visent à soutenir le système de santé national et à offrir un accompagnement spécifique à cette catégorie de patients particulièrement vulnérable.

Cap 2035 : Un hôpital spécialisé par Wilaya

Cette dynamique s’inscrit dans la Stratégie Nationale de Lutte contre le Cancer (2025-2035). Elle fait directement écho aux instructions fermes du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lors du Conseil des ministres du dimanche 3 mai 2026, le chef de l’État a ordonné le lancement d’une étude approfondie pour la réalisation d’un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer dans chaque wilaya du pays.

L’objectif de cette décentralisation massive est de transformer en profondeur le parcours de soin des patients en réduisant les déplacements épuisants vers les grands pôles urbains. Cette stratégie vise non seulement à désengorger les structures actuelles, souvent saturées par une demande excessive, mais aussi à garantir une véritable équité d’accès aux traitements. En rapprochant les infrastructures spécialisées des citoyens, l’État s’assure que les habitants des zones rurales et des « zones d’ombre » bénéficient d’une prise en charge de qualité égale à celle des grandes métropoles.

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La numérisation au service de la maintenance

L’une des avancées majeures présentées par Aït Messoudane concerne l’adoption d’une plateforme numérique dédiée à la gestion des équipements médicaux. Ce système centralisé permet un suivi en temps réel de l’état des appareils sensibles tels que les scanners et les IRM.

« Cette plateforme permet de visualiser instantanément les pannes dans toutes les directions de la santé et d’intervenir rapidement pour les réparations, optimisant ainsi la coordination entre les hôpitaux », a souligné le ministre.

En plus de la maintenance, cet outil numérique facilite le transfert organisé des patients entre les établissements. Avant chaque déplacement, le système permet de vérifier la disponibilité des lits et de la spécialité requise, réduisant ainsi les transferts inutiles et accélérant la prise en charge des urgences.

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Formation et renforcement des structures locales

Pour accompagner ces investissements techniques, le ministre a annoncé le lancement de la formation de spécialistes en radiologie dès le second semestre de l’année 2026. Ce renforcement des compétences humaines vise à faciliter le travail des médecins généralistes et à améliorer la précision des diagnostics.

Enfin, le ministre a réitéré l’engagement de l’État à consolider les infrastructures sanitaires dans plusieurs régions du pays, citant notamment les efforts fournis à El Milia (Jijel), Djelfa et Bordj Bou Arreridj, afin de garantir une équité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire national.

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