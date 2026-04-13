Algérie : un simple SMS pour piloter l’État ? Le projet qui change tout

L’expérience numérique réussie du secteur de l’énergie s’apprête à devenir un modèle pour l’ensemble des institutions publiques. Le ministre de l’Énergie et des Énergies Renouvelables, Mourad Adjal, et la Haute-Commissaire à la Numérisation, Meriem Benmouloud, ont examiné les modalités de généralisation du système « SMSing », une solution innovante développée par Sonelgaz pour moderniser le service public.

Cette initiative intervient en application des directives du Premier ministre, Seifi Gharib, visant à renforcer la synergie entre le secteur de l’énergie et le Haut-Commissariat à la Numérisation (HCN). L’objectif est de capitaliser sur les outils numériques qui ont fait leurs preuves chez l’opérateur historique Sonelgaz pour accélérer la transformation digitale de l’État.

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Un outil de décision et de célérité

Lors d’une séance de travail tenue ce dimanche 12 avril 2026, experts et responsables des deux départements ont analysé les performances du système « SMSing ». Ce dispositif permet d’obtenir des informations en temps réel via des messages texte internes hautement sécurisés.

Pourquoi cette solution séduit-elle ?

Le succès de cette solution repose sur sa capacité à allier rapidité et fiabilité au sein de l’administration. En permettant un échange d’informations en temps record, le système garantit une instantanéité cruciale pour le service public, tout en offrant une sécurité maximale qui préserve la confidentialité des données stratégiques. Cette synergie permet aux responsables de s’appuyer sur des flux de données certifiés et immédiats, constituant ainsi un véritable outil d’aide à la décision pour des actions publiques plus rapides et plus efficaces.

L’expertise de Sonelgaz au service de la Nation

Le ministre Mourad Adjal a souligné que son secteur, à travers Sonelgaz, a accumulé une expérience précieuse dans le développement d’applications métiers. Il a mis en avant la compétence des experts algériens en informatique qui ont su concevoir des systèmes capables de traiter l’information avec une précision chirurgicale tout en garantissant la souveraineté numérique des données.

De son côté, Mme Meriem Benmouloud a salué l’efficacité de cet outil. Pour la Haute-Commissaire, la généralisation du « SMSing » ne se limite pas à une simple mise à jour technique, mais représente un levier majeur pour améliorer les indicateurs du service public au profit direct du citoyen.

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Vers une administration interconnectée

Cette rencontre marque le début d’une phase d’intégration où le savoir-faire technologique d’un opérateur industriel devient le moteur de la modernisation de l’ensemble des secteurs ministériels. En simplifiant les processus de communication interne, l’Algérie franchit une nouvelle étape vers une gouvernance plus agile, transparente et connectée.

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