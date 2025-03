Algérie : Un nouveau numéro vert pour protéger les femmes victimes de violences

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé le lancement d’un numéro vert (10 26) dédié aux femmes victimes de violences. Ce service gratuit permet aux femmes concernées de signaler les abus qu’elles subissent et d’accéder rapidement à une assistance adaptée.

En appelant ce numéro, les victimes sont mises en relation avec une équipe spécialisée dans l’écoute et le soutien psychologique. Ce dispositif vise non seulement à offrir un accompagnement émotionnel, mais aussi à informer sur les démarches légales et les solutions disponibles pour assurer leur protection.

Un accompagnement global et un soutien juridique

Au-delà du soutien psychologique, la ligne verte propose des conseils juridiques et sociaux pour aider les femmes à comprendre leurs droits et à entreprendre les démarches nécessaires en cas de violences conjugales ou autres abus. Les appelantes peuvent également obtenir des informations sur les services de santé disponibles pour les victimes.

🟢À LIRE AUSSI : Certificat de nationalité : le ministère de la Justice annonce une réforme majeure

Dans les situations les plus critiques nécessitant une intervention immédiate, le ministère assure un transfert rapide des cas vers les autorités compétentes, telles que les services de sécurité ou les centres de protection.

Un engagement renforcé de l’État pour la protection des femmes

Ce dispositif s’inscrit dans une dynamique plus large de lutte contre les violences faites aux femmes en Algérie. Lors du dernier Conseil des ministres, le président a insisté sur l’importance de renforcer la protection des femmes, quel que soit leur statut dans la société. Il a ainsi chargé le ministre de la Justice et la ministre de la Solidarité de collaborer avec le Premier ministre pour mettre en place des mécanismes juridiques supplémentaires garantissant une protection maximale.

L’Algérie a déjà franchi plusieurs étapes importantes en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, notamment à travers des réformes législatives et la mise en place de structures d’accompagnement. Le lancement de cette ligne verte marque une nouvelle avancée dans la prise en charge des victimes et la prévention des violences.

🟢À LIRE AUSSI : Modernisation des transports algériens : le grand virage numérique

En résumé