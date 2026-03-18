Algérie : un nouveau décret pour encadrer les marchés publics en préparation

Le Premier ministre Sifi Ghrieb a présidé, ce mercredi, une réunion du gouvernement consacrée à l’examen de plusieurs dossiers stratégiques, selon un communiqué officiel. Au cœur des discussions : la réforme des règles encadrant les marchés publics et l’élaboration des feuilles de route sectorielles pour la période 2026-2028.

Dès l’ouverture de la réunion, le gouvernement a entamé l’étude d’un projet de décret exécutif visant à préciser les modalités d’application des règles générales relatives aux marchés publics.

Réforme des marchés publics : vers une application plus efficace

Ce texte ambitionne de clarifier le cadre réglementaire afin d’assurer une application plus efficace de la législation en vigueur. Il prévoit notamment une meilleure organisation des procédures pratiques, depuis la préparation des appels d’offres jusqu’à l’exécution des contrats.

L’objectif affiché est de renforcer l’équilibre dans les relations contractuelles entre les différentes parties, tout en améliorant la transparence et la lisibilité des opérations liées à la commande publique. La commande publique est un levier essentiel pour le développement économique du pays.

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Transparence, concurrence et bonne gouvernance : les piliers de la réforme

Au-delà de l’aspect technique, cette réforme vise également à optimiser l’utilisation des fonds publics. Le gouvernement entend instaurer un environnement plus compétitif, fondé sur des règles claires favorisant l’égalité des chances entre les opérateurs économiques.

Le projet met l’accent sur plusieurs principes clés, notamment :

la transparence dans l’attribution des marchés,

le respect des règles d’éthique,

et la promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des projets publics.

Il s’inscrit aussi dans une logique de valorisation de la production nationale, en encourageant le recours aux entreprises locales dans le cadre de la commande publique.

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Feuilles de doute sectorielles 2026-2028 : définition des priorités gouvernementales

Par ailleurs, la réunion a permis d’examiner les projets de feuilles de route sectorielles pour la période 2026-2028. Ces documents stratégiques définissent les priorités et les actions à mener dans plusieurs domaines clés.

Les secteurs concernés couvrent un large spectre, notamment :

les transports ,

, la justice ,

, l’ enseignement supérieur et la recherche scientifique ,

et la , l’ éducation nationale ,

, le commerce intérieur et la régulation du marché,

la jeunesse ,

, les travaux publics et les infrastructures ,

et les , les ressources en eau ,

, ainsi que le sport.

Cette démarche vise à structurer l’action gouvernementale sur le moyen terme, en fixant des objectifs clairs et mesurables pour chaque secteur. Le gouvernement souhaite ainsi garantir une planification stratégique rigoureuse pour les années à venir.

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