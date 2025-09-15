Algérie : un ex-sénateur veut conditionner l’allocation chômage à un travail de 5h/jour

Au centre des discussions économiques et sociales, l’allocation chômage versée chaque mois aux primo-demandeurs d’emploi refait surface dans le débat public. L’ancien sénateur du FLN, Abdelouahab Benzaim, a appelé ce dimanche 14 septembre 2025, dans un post publié sur sa page Facebook, à adapter ce dispositif aux réalités économiques du pays. Sa proposition vise à relier cette allocation à une activité professionnelle afin d’en faire un levier d’intégration dans le marché du travail.

Selon Benzaim, une grande partie des bénéficiaires de l’allocation sont des universitaires ou des jeunes diplômés en quête d’emploi stable. Plutôt que de verser une aide financière sans contrepartie, il suggère de transformer cette aide en prime de stage temporaire.

Concrètement, il propose d’augmenter le montant actuel de l’allocation, qui s’élève à 15.000 DA, pour le porter à 20.000 DA. En contrepartie, les chômeurs devraient effectuer des stages dans les secteurs public et privé, à raison de cinq heures de travail par jour.

Proposition de réforme de l’allocation chômage en Algérie

L’ancien parlementaire avance plusieurs arguments pour défendre son idée. Selon lui, cette mesure permettrait d’acquérir de nouvelles expériences professionnelles utiles pour les concours de recrutement et d’accéder plus facilement à des postes officiels dans l’avenir. Ça permet également de répondre au manque de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs en difficulté et surtout d’impliquer activement les bénéficiaires, en évitant qu’ils restent inactifs tout en percevant une allocation.

Pour Benzaim, il s’agit de « transformer les chômeurs en plus-value pour l’économie nationale« . L’ancien sénateur rappelle que l’allocation chômage concerne actuellement plus de 2 millions de primo-demandeurs d’emploi à travers le pays. Leur inclusion dans le tissu économique représenterait, selon lui, « une énergie nouvelle et considérable » pour plusieurs secteurs en pénurie de main d’œuvre.

Lutte contre la fraude et insertion professionnelle

Il insiste également sur l’aspect de la lutte contre la fraude. Le travail obligatoire de cinq heures par jour, assorti d’un système de pointage, écarterait ceux qui profitent de l’allocation sans réellement chercher d’emploi. Si cette proposition peut séduire une partie de l’opinion publique et du monde économique, elle ne manquera pas de soulever des débats.

Certains y verront une opportunité de dynamiser l’insertion professionnelle des jeunes, tandis que d’autres pourraient y lire une forme d’exploitation déguisée, les chômeurs travaillant pour un revenu bien inférieur aux standards du marché. En lançant cette initiative,

Abdelouahab Benzaim remet sur la table la question du rôle de l’allocation chômage en Algérie : simple aide sociale temporaire ou véritable tremplin vers l’emploi ?

