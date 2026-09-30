L’Algérie U20 chute lourdement face au Maroc et risque de rater la CAN 2027

Ce Mercredi au Suez Canal Stadium d’Ismaïlia, la sélection nationale des U20 a cédé 3-1 devant le Maroc, lors de la troisième journée du tournoi de l’UNAF qualificatif à la CAN-2027. Un revers qui ne condamne pas encore les Verts, mais qui transforme leur dernier rendez-vous face à l’Égypte en véritable finale.

Rien ne laissait présager un tel scénario à la mi-temps. Les deux équipes rejoignaient les vestiaires sur un score vierge, après quarante-cinq minutes d’équilibre. La physionomie de la rencontre a totalement changé au retour sur le terrain.

En moins d’un quart d’heure, la défense algérienne a craqué à trois reprises. Les Marocains ont profité de ce passage à vide pour construire une avance que leurs adversaires n’ont plus jamais pu combler. Le sélectionneur Hocine El-Orfi a vu son dispositif se déliter sous ses yeux, incapable de stopper l’hémorragie.

Il a fallu attendre la 84e minute pour voir les Verts inscrire leur unique réalisation. Le sociétaire de l’ES Ben Aknoun, Mohamed Amjed Niou, a réduit l’écart et évité une soirée totalement blanche. Un but trop tardif pour espérer renverser la tendance.

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Un classement toujours favorable malgré la défaite

Malgré ce coup d’arrêt, la situation comptable reste loin d’être désespérée. Avant le coup d’envoi du duel entre l’Égypte et la Tunisie, programmé à 18h00, Algériens et Marocains se partageaient provisoirement le sommet du classement avec quatre unités chacun.

L’Égypte suit à trois points, la Tunisie en compte deux, tandis que la Libye n’a encore rien engrangé. Le tournoi n’offre que deux billets pour la phase finale prévue au Ghana, ce qui rend chaque point décisif dans cette dernière ligne droite.

Le parcours algérien avait pourtant bien démarré. Un partage des points face à la Tunisie (1-1), puis un succès net contre la Libye (3-1) avaient installé les jeunes Verts dans le trio de tête. Cette première défaite vient fragiliser une dynamique jusque-là encourageante.

L’Égypte, dernier obstacle vers la phase finale de la CAN-2027

La dernière journée s’annonce brûlante pour les hommes d’El-Orfi. Affronter le pays organisateur du tournoi, devant son public, constitue l’épreuve la plus délicate du calendrier. Un succès leur ouvrirait pourtant grand les portes du Ghana.

Cette édition marque une nouvelle étape pour le football algérien des jeunes, alors que la sélection A poursuit de son côté sa propre campagne. Les Verts de Brahim Hemdani ont d’ailleurs lancé leurs éliminatoires par un succès contre la Zambie à Tizi-Ouzou, dans un stade comble.

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