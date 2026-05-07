Algérie – Turquie : Tebboune et Erdogan signent plusieurs accords stratégiques

En visite officielle de trois jours en Turquie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a coprésidé avec son homologue turc Recep Tayyip Erdoğan la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente couvrant des secteurs jugés stratégiques pour les deux pays.

Cette rencontre de haut niveau a été marquée par la conclusion d’un large éventail de partenariats visant à renforcer la coopération bilatérale. Dans le domaine des médias, un protocole d’accord a été signé entre la Radio algérienne et la télévision publique turque, ouvrant la voie à des échanges d’expertise et de contenus.

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Sur le plan économique, une attention particulière a été accordée à la promotion de l’investissement. Un mémorandum d’entente a ainsi été conclu entre l’Agence algérienne de promotion de l’investissement et son homologue turque, dans le but de dynamiser les flux d’investissements entre les deux pays. Dans la même dynamique, les ministères du Commerce des deux pays ont signé une déclaration conjointe lançant des négociations en vue de la conclusion d’un accord commercial préférentiel.

La coopération s’étend également au secteur de la communication, avec la signature d’un accord portant sur la lutte contre la désinformation médiatique entre les autorités compétentes des deux pays. Dans le domaine agricole, un accord relatif à la protection des végétaux et à la quarantaine agricole a été conclu, renforçant ainsi la sécurité sanitaire des échanges.

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Progrès industriel et accords divers

Le secteur industriel n’est pas en reste, avec deux mémorandums d’entente portant respectivement sur la normalisation, l’évaluation de la conformité et la formation, ainsi que sur le développement des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, les deux parties ont signé des accords touchant à la gestion des catastrophes et des situations d’urgence, à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire, ainsi qu’au transport international de voyageurs et de marchandises par route.

La coopération a également été élargie aux services postaux et aux télécommunications, en plus d’un accord relatif à la prise en charge des moudjahidine et des ayants droit des martyrs.

Point d’orgue de cette visite, les deux chefs d’État ont signé une déclaration conjointe sanctionnant la tenue de la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l’Algérie et la Turquie, traduisant la volonté commune d’élever le partenariat bilatéral à un niveau supérieur.

En marge de cette rencontre, le président Tebboune a été décoré de la plus haute distinction de l’État turc par le président Erdoğan. Un geste symbolique fort illustrant la solidité des relations entre Alger et Ankara.

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