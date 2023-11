Algérie – Turquie : Tebboune et Erdogan signent plusieurs accords bilatéraux

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, ont signé aujourd’hui, le mardi 21 novembre 2023, des accords bilatéraux entre l’Algérie et la Turquie, et ce dans le cadre de la visite officielle du chef d’Etat turc à Alger.

En effet, un accord de coopération a été signé entre l’Agence algérienne de presse et l’Agence Anadolu. Mais aussi, un mémorandum d’accord de coopération a également été signé entre l’Agence spatiale algérienne et l’Agence spatiale turque. Dans le domaine de l’utilisation des sciences et technologies spatiales à des fins pacifiques.

De plus, un accord de coopération a également été conclu entre Sonatrach et Botash concernant le contrat et l’achat de gaz naturel liquéfié. Et un protocole de coopération a également été signé dans le domaine des archives.

Un accord de jumelage entre l’institution hospitalière spécialisée dans les grands brûlés de Zeralda et l’hôpital municipal de Başak à Istanbul. Une déclaration ministérielle conjointe a été signée concernant l’intention de signer un accord commercial différentiel algéro-turc.

En outre, un accord de coopération a également été signé dans les domaines de la protection des consommateurs, de l’observation et de l’inspection du marché et du contrôle de la qualité des produits et services. Un protocole d’accord a été signé dans le domaine de l’environnement. Et un accord sur la production conjointe de films. Un protocole de coopération a également été signé dans le domaine des bourses d’études supérieures. Un protocole d’accord pour la coopération dans le domaine des cérémonies.

Pour conclure, la déclaration commune a été signée pour la deuxième réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre l’Algérie et la Turquie.