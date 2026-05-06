Algérie – Turquie : Tebboune en visite officielle de trois jours, plusieurs accords en vue

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectuera à partir de ce mercredi une visite officielle de trois jours en Turquie, à l’invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan. L’annonce a été faite par le directeur de la communication de la Présidence turque, Burhanettin Duran et confirmée par la présidence de la République en ce début d’après-midi.

Au programme de ce déplacement figure la tenue, jeudi à Ankara, de la première session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre les deux pays. Cette rencontre, évoquée par Duran sur la plateforme NSosyal et relayée par l’agence Anadolu, réunira plusieurs membres des gouvernements algérien et turc.

Plusieurs accords seront signés

Les travaux devraient permettre d’évaluer l’ensemble des relations bilatérales et d’explorer les pistes susceptibles de renforcer davantage le partenariat entre Alger et Ankara. Les participants aborderont également les principales questions liées à l’actualité régionale et internationale.

Par ailleurs, cette visite devrait être marquée par la signature de plusieurs accords destinés à consolider le cadre juridique régissant la coopération entre les deux pays.

Rappelons que c’est la troisième fois, depuis son élection président de la République, que Tebboune se rend en Turquie, après les deux premières visites en mai 2022 et juillet 2023.

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Conseil des ministres : les directives de Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche dernier une réunion du Conseil des ministres consacrée principalement au suivi des accords de coopération avec le Niger et le Tchad, ainsi qu’à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre le cancer à l’horizon 2035.

D’emblée, le chef de l’État a salué les efforts déployés dans la récupération des fonds détournés, notamment dans les wilayas de Batna et Tissemsilt, réaffirmant la détermination de l’État à poursuivre la lutte contre la corruption et à réinjecter ces ressources dans l’économie nationale.

Concernant la coopération avec le Niger, le président a insisté sur la diversification des domaines de partenariat, en accordant une priorité aux secteurs stratégiques. Il a également ordonné l’achèvement rapide d’une centrale énergétique dans un délai de trois mois, tout en encourageant le développement de la coopération dans l’exploration pétrolière. Il a par ailleurs appelé à renforcer les mécanismes de suivi, à intensifier les échanges ministériels et à lancer une coopération médiatique entre les deux pays.

S’agissant du Tchad, Tebboune a plaidé pour un renforcement global des relations bilatérales, notamment dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures. Il a notamment demandé l’accélération de la réalisation d’une cimenterie et la prise en charge par des entreprises algériennes de projets routiers liés à la transsaharienne afin de stimuler les échanges économiques.

En matière de santé, la stratégie nationale de lutte contre le cancer repose sur une approche globale intégrant prévention, dépistage précoce et amélioration des traitements. Le président de la République a insisté sur le renforcement des structures de santé, la disponibilité des médicaments et la réalisation d’hôpitaux spécialisés dans chaque wilaya. Il a également appelé à renforcer le contrôle des marchandises importées et à améliorer la coordination intersectorielle.

Enfin, il a ordonné le retrait des bus de plus de 25 ans du parc national dans un délai de trois mois.

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