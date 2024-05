Algérie – Turquie : renforcement du programme des vols entre les deux pays

Le transporteur aérien national s’apprête à renforcer une nouvelle fois ses dessertes à l’international. Notamment par l’ajout de nouveaux vols à destination de la Turquie. C’est ce qui ressort d’un mémorandum d’entente signé, mercredi, entre l’Algérie et la Turquie.

En effet, dans un communiqué mis en ligne sur sa page officielle, le ministère de l’Énergie et des mines, a annoncé que les autorités civiles d’Algérie et de la Turquie ont fait part de leur volonté d’augmenter le nombre des liaisons aériennes entre les deux pays.

L’Algérie et la Turquie passent de 35 à 80 vols par semaine

Selon le communiqué en question, les autorités civiles algériennes et turques ont signé un mémorandum d’entente portant à renforcer le programme du transport aérien entre les deux pays. Notamment, de passer de 35 à 80 vols par semaine.

Le mémorandum a été signé lors de la clôture des travaux de la 12ᵉ session de la commission mixte algéro-turque portant sur la coopération économique, scientifique et technique, présidée par le ministre de l’Énergie et des Mines, en l’occurrence Mohamed Arkab, et le ministre turc de la Famille et des services sociaux, Mahinur Ozdemir.

Pour mémoire, Air Algérie partage la desserte du créneau Algérie – Turquie avec son homologue Turkish Airlines. Le pavillon national assure la desserte des aéroports d’Istanbul et d’Antalya, au départ de l’aéroport international d’Alger.

En ce moment, les vols de la compagnie profitent aussi des promotions lancées dans le cadre de l’offre OSRA, qui peuvent aller jusqu’à 70% sur le prix des billets de voyage, en aller-retour. De quoi ravir les voyageurs algériens, durant la saison estivale.

