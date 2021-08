Algérie – Turquie : le MAE turque en visite officielle à Alger

Ce samedi 14 aout 2021, le ministre des Affaires étrangères turc a entamé une visite officielle en Algérie.

En effet, le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Çavuşoğlu a débuté ce samedi une visite officielle de deux jours en Algérie, à l’invitation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a déclaré un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

D’après le communiqué cette visite « s’inscrit dans le cadre des consultations politiques régulières entre les deux pays liés par un Traité d’Amitié et de Coopération depuis 2006 », précise le MAE.

« Des progrès significatifs en matière de coopération économique entre les deux pays »

En marge de cette rencontre le ministère de Lamamra a déclaré qu’à « cette occasion, les deux ministres procèderont à un examen exhaustif de l’état des relations bilatérales marquées par une dynamique positive impulsée par le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qui s’est traduite par un dialogue politique de haut niveau et des progrès significatifs en matière de coopération économique entre l’Algérie et la Turquie », ajoute le communiqué.

Enfin, la déclaration est conclue par le ministère qui explique que les deux pays échangeront, également, sur les principales questions « régionales et internationales d’intérêt commun, dans la perspective de renforcer la tradition de concertation et de coordination ».