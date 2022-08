Algérie – Turquie : Erdogan reçoit le Premier ministre à Konya

Le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a reçu, hier soir, le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane. En ce, en marge de sa présence à la cérémonie d’ouverture de la 5e édition des Jeux de la Solidarité Islamique à Konya (Turquie) en tant que représentant du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

En marge de sa présence à la cérémonie d’ouverture de la 5e édition des Jeux de la Solidarité Islamique qui se déroulent à Konya en Turquie, le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, a été reçu, mardi soir, par le Président de Turquie, Recep Tayyip Erdogan.

À l’entame de cette audience, le Premier ministre a transmis les salutations fraternelles du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune à son homologue turc ; a fait savoir un communiqué des services du Premier Ministère.

De son côté, le Président Erdogan a aussi chargé le Premier ministre de transmettre ses salutations chaleureuses au Président Tebboune. Lui exprimant ses remerciements pour la participation de l’Algérie à la cérémonie d’ouverture de la 5e édition des Jeux de la Solidarité Islamique.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont évoqué « l’état et les perspectives de développement des relations algéro-turques dans tous les domaines ». Mais aussi, « les moyens de concrétisation des résultats de la dernière visite du Président Tebboune en République de Turquie ».

Jeux Solidarité Islamique 2022 : le Premier ministre assiste à la cérémonie d’ouverture

Ce mardi soir, le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane a assisté à la cérémonie d’ouverture de la 5e édition des Jeux de la Solidarité Islamique à Konya (Turquie). Et ce, en tant que représentant du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Étaient également présents à la cérémonie d’ouverture des Jeux de la Solidarité Islamique, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag et l’ambassadeur d’Algérie en Turquie, Sofiane Mimouni. Ainsi que le président du Comité olympique et sportif algérien, Abderrahmane Hammad.

Pour rappel, les Jeux de la Solidarité Islamique 2022 se déroulent du 9 au 18 août à Konya en Turquie. Cette 5ᵉ édition connait la participation de 56 pays, dont l’Algérie avec 147 athlètes dans 12 disciplines.