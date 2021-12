Algérie – Turquie : Erdogan invite Tebboune à Ankara

Le premier ministre et ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, a participé hier dimanche au 3e sommet Turquie-Afrique qui s’est tenu à Istanbul, en Turquie. Le premier homme au gouvernement a représenté le président Tebboune, qui lui revenait d’une visite d’état en Tunisie.

Aimene Benabderrahmane a pu rencontrer lors de ce sommet le président Turc Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier a chargé le premier ministre de transmettre « plusieurs messages » au président Tebboune. Erdogan a notamment émis le souhait de voir le chef de l’État algérien effectuer une visite en Turquie « dans les plus brefs délais ».

Vers de nouvelles perspectives ?

En effet, et à l’issue de sa rencontre avec le président Turc Recep Tayyip Erdogan, qui s’est tenue en marge du 3e sommet Turquie-Afrique, le premier ministre et ministre des Finances Aimene Benabderrahmane a affirmé que le chef de l’État turc a renouvelé son invitation au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour effectuer une visite en Turquie.

« J’ai eu l’honneur d’être reçu en audience par le président turc qui nous a éclairés par ses orientations et sa vision prospective sur les relations futures algéro-turques et m’a également chargé de transmettre plusieurs messages à son frère Abdelmadjid Tebboune, particulièrement son invitation pour effectuer une visite en Turquie dans les plus brefs délais », a déclaré le premier ministre Aimene Benabderrahmane.

Cette visite, toujours selon Aimene Benabderrahmane, tend à renforcer les relations stratégiques entre l’Algérie et la Turquie, et à les « ouvrir sur d’autres perspectives qui seront à la hauteur des attentes des deux peuples ».

Il est à noter que le président Turc a fait hier l’éloge du continent africain, soulignant l’urgence de le voir représenté au sein du conseil de sécurité de l’ONU. Erdogan a notamment affirmé que l’absence du continent noir au sein de cette institution est une « grande injustice ».