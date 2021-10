Algérie – Turquie : de nouveaux vols au programme

Le monde s’ouvre encore, la diaspora se réjouit ainsi que les amoureux des voyages, puisque suite à la décrue du nombre de cas de contaminations du covid-19, une mesure très importante entrant dans le cadre de la gestion et la lutte contre la pandémie est allégée. Il s’agit des frontières aériennes.

La décision de la réouverture des frontières aériennes en Algérie a été annoncée le premier juin dernier, un programme de vols autorisés a été dévoilé auquel d’autres destinations ont été ajoutées pour répondre à la forte demande des voyageurs. Le ministère des Transport a également annoncé à travers un communiqué le 11 octobre 2021 l’ouverture de 12 nouvelles lignes de vols internationales vers 6 destinations assurées par Air Algérie.

A travers le même communiqué, le ministère des Transports affirme que dans le cadre du principe de réciprocité, les compagnies étrangères vont pouvoir ajouter 12 nouveaux vols soit 24 nouvelles lignes.

Le nouveau programme Alger – Istanbul

Les vols autorisés de et vers la Turquie augmentent de deux vols soit quatre au total par semaine. La compagnie aérienne nationale turque Turkish Airlines desservira la ligne Alger – Istanbul le samedi, lundi, mercredi et jeudi. Pour Air Algérie, les vols vers la Turquie sont programmés le dimanche, lundi, mercredi et jeudi.

Bonne nouvelle pour les amoureux du pays du Bosphore, la diaspora algérienne en Turquie mais également pour les algériens souhaitant rentrer en Algérie mais qui habitent des pays pas concernés par la réouverture des frontières aériennes à savoir certains pays du Moyen-Orient. Ces voyageurs sont dans la contrainte de faire escale à Istanbul.