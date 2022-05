Algérie – Turquie : arrivée de Tebboune à Ankara ce 15 mai

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé ce dimanche 15 mai 2022 à Ankara, pour une visite d’Etat qui doit durer trois jours en Turquie à l’invitation du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdoğan..

Le chef d’Etat, Abdelmadjid Tebboune a été accueilli dès son arrivée, à l’aéroport international d’Ankara, par le vice-président de la Turquie, Fuat Oktay, mais aussi d’importants responsables turcs.

Comme indiqué dans un communiqué de la Présidence de la République, datant d’hier, samedi 14 mai 2022, lors de cette visite d’Etat, le Président Tebboune aura des entretiens avec le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdoğan. Ces entretiens porteront sur les relations bilatérales entre l’Algérie et la Turquie, et les moyens de les soutenir ainsi que les renforcer, d’une manière qui contribue à la réalisation des intérêts des deux peuples frères. Mais aussi les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Il est à préciser que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est accompagné d’une importante délégation ministérielle, pour cette visite d’Etat.