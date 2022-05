Algérie – Tunisie : la frontière terrestre est-elle ouverte aux touristes ?

Quand arrive la saison estivale, de nombreux Algériens aiment se rendre en Tunisie passer quelques jours de vacances. Chaque année, ils se rendaient par centaine de milliers chez le voisin de l’est pour se ressourcer et profiter des hôtels et des plages de Hammamet, de Sousse…

Or, depuis l’apparition de pandémie du covid-19, en 2020, les frontières terrestres algéro-tunisiennes sont fermées aux touristes. Mais avec l’amélioration de la crise sanitaire, des voix s’élèvent dans les deux pays pour réclamer leur réouverture. À quand la réouverture des frontières aux touristes ?

La semaine dernière, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné la réouverture des frontières terrestres avec la Tunisie, mais seulement pour les échanges commerciaux. De ce fait, il est possible de passer la frontière, mais uniquement pour les commerçants qui répondent à certaines conditions.

Cette nouvelle décision est un nouveau pas dans la réouverture des frontières. Pourquoi ? Depuis janvier dernier, la frontière terrestre est ouverte partiellement aux tunisiens résidents en Algérie ainsi qu’aux algériens résidents en Tunisie.

Cette décision ne concerne, cependant, que les citoyens tunisiens résidant en Algérie et les citoyens algériens résidents en Tunisie ; elle n’inclut pas les touristes.

Algériens et Tunisiens s’impatientent

Le 5 mai dernier, au lendemain de l’Aïd el-Fitr, des citoyens tunisiens ont observé un rassemblement au niveau du poste frontalier Hazoua pour réclamer la réouverture des frontières avec l’Algérie.

Dans une déclaration à Tunis Afrique Presse, un des organisateurs du sit-in, a indiqué que les représentants de las société civile ont « transmis une lettre aux autorités tunisiennes et algériennes pour réclamer la réouverture dans les plus brefs délais des frontières entre les deux pays, surtout avec l’amélioration de la situation sanitaire ». Selon lui, la fermeture des frontières entre la Tunisie et l’Algérie constitue un « coup dur » pour les relations humaines et commerciales entre les deux peuples voisins.

Selon nos sources, les autorités des deux pays sont en train d’étudier la possibilité de rouvrir les frontières pour la prochaine saison estivale, si la situation sanitaire reste stable.