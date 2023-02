Algérie – Tunisie : Tebboune s’entretient au téléphone avec Kaïs Saïed

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed .

En effet, selon un communiqué de la Présidence de la République, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu avec le président de la Tunisie, Kaïs Saïed, lors d’un entretien téléphonique aujourd’hui, le mardi 14 février 2023.

Selon la même source, lors de cet appel téléphonique, les deux parties ont évoqué « les solides relations bilatérales fraternelles entre les deux pays frères, et les deux présidents ont également évoqué des questions bilatérales d’intérêt commun ».

Tebboune enjoint de ne pas gêner la circulation des ressortissants tunisiens aux postes frontières

Le vendredi 10 février 2023, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a enjoint, via un communiqué de la Présidence de la République de ne pas gêner ni entraver la circulation, au niveau des postes-frontières, des Tunisiens frères souhaitant entrer en Algérie ou en sortir.

« Le président Tebboune a enjoint, vendredi, de ne pas gêner ni entraver la circulation, au niveau des postes-frontières, des Tunisiens frères souhaitant entrer en Algérie ou en sortir », pouvait-on lire dans un communiqué de la présidence de la République.

Ce communiqué faisait suite à des tensions dans les relations entre l’Algérie et la Tunisie, et cela après que l’affaire de la militante et opposante Amira Bouraoui, a éclaté au grand jour.

En effet, Amira qui est arrivée en France le lundi 6 février 2023, a d’abord été interpellée en Tunisie, le 3 février dernier à l’aéroport alors qu’elle souhaitait embarquer pour la France et risquait une expulsion vers l’Algérie, où elle aurait dû purger une peine de deux ans de prison. L’opposante algérienne Amira Bouraoui aura donc échappé à l’extradition vers l’Algérie depuis la Tunisie où elle avait trouvé refuge durant quelques jours.